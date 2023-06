Il Volo – Tutti per Uno, lo show in tv su Canale 5: anticipazioni, scaletta e ospiti della seconda puntata

Il Volo – Tutti per Uno è lo show che arriva con la sua seconda puntata in prima serata su Canale 5 con i tre giovani tenori.

Il Volo – Tutti per Uno, lo show in tv su Canale 5: anticipazioni

Il Volo – Tutti per Uno è lo show dei tre giovani tenori che portano sul piccolo schermo con due serate evento. Si parta con sabato 27 maggio in prima serata su Canale 5. A condurre e presentare il concerto evento c’è Federica Panicucci. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Tra le canzone proposte ci saranno anche delle cover insieme ad alcuni ospiti. Sabato 3 giugno va in onda la seconda serata.

Scaletta e ospiti del concerto

Tanti ospiti saliranno sul palco insieme ai tre tenori. Nella seconda serata ci saranno Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Madame, Edoardo Leo, Orietta Berti, Mario Biondi, il pianista jazz Danilo Rea e il soprano russo Aida Garifullina.

Nuovo album in arrivo

Dalle pagine di Sorrisi, Gianluca ha fatto un annuncio importante: «Stiamo lavorando a un nuovo album. Poi a ottobre concluderemo le date del tour mondiale partito a maggio 2022. Dopo tre anni di fermo, siamo tornati alla grande, senza trascurare nessun continente. Siamo stati ovunque: Australia, Giappone, Sudamerica, Stati Uniti, Europa e ora si è aggiunta anche una data a Petra, in Giordania. Abbiamo fatto più di 100 concerti. È il nostro tour più lungo di sempre. Ci siamo divertiti tanto. Siamo tornati sul palco con una nuova consapevolezza, godendoci ogni istante».