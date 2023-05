Cristiana Polegri, chi è la moglie di Stefano Fresi: vita privata, carriera, figli

Chi è Cristiana Polegri, moglie di Stefano Fresi. Scopriamo qualche informazione in più sulla doppiatrice e insegnante di musica, compagna di vita dell’amato attore romano. Dalla sua carriera nella musica al suo rapporto con Fresi, cosa sappiamo di lei?

Chi è Cristiana Polegri, moglie di Stefano Fresi: vita privata e carriera

Nata nel 1971, Cristiana Polegri è un’artista musicale molto apprezzata, oltre che la moglie del noto attore romano Stefano Fresi. Come suo marito, ha una carriera di successo nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. In particolare, ha trasformato in lavoro la sua più grande passione, la musica. Oltre che come doppiatrice, Polegri si è infatti affermata come vocal coach, musicista, insegnante di musica e sassofono. Si è formata studiando prima alla Scuola Popolare di Musica a Roma, poi al Conservatorio, dove ottiene il diploma.

Dopo una laurea in Economia e Commercio torna ad occuparsi di musica, suonando con molte band jazz italiane di spicco. Partecipa tutt’oggi a molti progetti musicali, spesso pubblicizzati sul suo profilo Instagram, che ad oggi ha quasi 4mila follower. In un’intervista concessa a Il Messaggero nel 2019, Cristiana Polegri ha parlato di uno dei suoi ultimi progetti, l’album Qualcosa è cambiato, e delle difficoltà affrontate nel crearsi una carriera come sassofonista, suonando uno strumento ancora visto come molto maschile: “Il sax nell’immaginario collettivo è ancora uno strumento da uomini e una donna che lo suona desta stupore, meraviglia. Lo racconto scherzosamente nel mio spettacolo. Con brevi monologhi, canzoni e balli, racconto la storia di una donna che fin dal grembo materno capisce che la sua vita sarà dedicata alla musica. Una scelta non semplice, soprattutto per una donna”.

Vita privata: il rapporto con l’attore e i figli

Cristiana Polegri e Stefano Fresi si godono da anni un matrimonio molto felice. L’attore l’ha conquistata con tanti messaggi romantici “sia a telefono che cartacei”, con i quali ha dimostrato tutto il suo amore per lei: “Una corrispondenza di sei mesi, con messaggi meravigliosi alla Cyrano de Bergerac”. Dal loro amore è nato un figlio, Lorenzo, che a detta di Fresi è “uscito bene”, in quanto è tutto sua madre.

“Stiamo assieme da 18 anni.” -spiega l’attore in un’intervista a Verissimo– “Il nostro è un amore importante. Ci conoscemmo qualche anno prima, nel 1997, incrociandoci nei corridoi Rai. Partecipavamo a due diverse trasmissioni. Poi ci siamo messi insieme nel 2004, quando per una strana coincidenza abbiamo cominciato a uscire con amici in comune e ci siamo innamorati perdutamente“.