Fedez e Lazza, nuovo drink lanciato sul mercato: arriva Boem, il nuovo hard seltzer dei due cantanti

Fedez e Lazza hanno lanciato una nuova bibita sul mercato. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore sui social con i due cantanti che si sono lanciati in una nuova sfida nel mercato delle bibite. Ecco di cosa si tratta.

Fedez e Lazza, nuovo drink lanciato sul mercato

Fedez e Lazza hanno lanciato sul mercato delle bibite un nuovo drink. Si tratta di una Hard Seltz leggermente alcolica, poco calorica, in lattina e tutta made in Italy. Si tratta di bibite frizzanti fermentate (da qui la categorizzazione verso le birre), arricchite con spezie, frutta e aromi, con un contenuto alcolico che varia dal 3 al 5%. Il nome scelto per il nuovo drink è Boem e si propone come una nuova alternativa nel mercato delle bibite rinfrescanti.

Arriva Boem, il nuovo hard seltzer dei due cantanti

I due artisti hanno lanciato la notizia della nuova bibita sui social, con tanto di dettagli. “Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo. Boem è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente made in Italy. Il primo gusto che lanceremo a giugno è zenzero. Prodotto vietato ai minori di 18 anni. Bevi responsabilmente”.