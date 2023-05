Damiano dei Maneskin nudo sui social con uno spinello. L’attacco di Lazza: “Stai sempre….”

Damiano dei Maneskin nudo sui social: altra foto irriverente postata dal cantante della band internazionale che ha attirato ancora una volta le attenzioni su di lui. Tra le reazioni spicca l’attacco dell’artista Lazza.

Damiano dei Maneskin nudo sui social con uno spinello

Damiano dei Maneskin ancora una volta si mostra nudo suo social e lo fa con irriverenza. David, frontman dei Maneskin, aveva già in passato deciso di promuovere il nuovo singolo della band in modo scioccante. A poche ore dall’uscita di Gossip, brano composto insieme al chitarrista Tom Morello, i profili social del gruppo avevano pubblicato una foto del cantante completamente nudo nello studio di registrazione, “protetto” solo da una stella bianca in sovrimpressione. “GET READY!” -scrivono i Maneskin- “E un’altra sorpresa arriverà domani”

Nelle ultime ore, è arrivato un altro post con il cantante completamente nudo e coperto nelle parti intime da un cuore nero ma soprattutto mentre fuma uno spinello. “Il tour è finito, significa che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno”.

L’attacco di Lazza: “Stai sempre….”

Tanti i commenti sotto al post su Instagram ma quello che emerge più di tutto è l’attacco diretto di Lazza: “Stai sempre con il c…. all’aria oh”. Non si capisce se sia ironia oppure una stoccata precisa da parte dell’artista al suo collega.

Intanto, i Maneskin hanno annunciato infatti il “Rush! World Tour”, la tournée mondiale che li vedrà per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, poi Sud America e Australia. Mentre, in Italia quest’estate saranno protagonisti di cinque attesissime date evento negli stadi previste per il 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 luglio (sold out) e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 luglio (sold out) e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.