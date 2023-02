Separazione e divorzio, nuove regole: cosa cambia dal 1° marzo 2023

Separazione e divorzio, cambiano le regole ma soprattutto i tempi. Novità in arrivo già dal mese di marzo 2023 con diversi obiettivi da voler raggiungere anche in breve. Ecco le principali novità che sono state pensate.

Separazione e divorzio, nuove regole

Ci sono nuove regole e disposizioni in merito alla separazione e il divorzio con un unico procedimento, con tempi più brevi e sanzioni in caso di violazione degli accordi. La riforma prevede un tempo massimo di 90 giorni per la prima udienza e un unico canale di giudizio, senza più il passaggio davanti al presidente e poi al giudice istruttore. In presenza di figli la competenza sarà del tribunale di residenza del minore, altrimenti quello di chi riceve domanda di separazione e divorzio. Il minore, anche con età inferiore ai 12 anni, ha “diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella sua sfera individuale”.

Cosa cambia dal 1° marzo 2023

I nuovi procedimenti entreranno in vigore da mercoledì 1° marzo. I procedimenti già pendenti al 28 febbraio, invece, continueranno a essere regolati dalle disposizioni attuali. L’obiettivo è quello di rendere più celere la procedura ma anche di ridurre del 40% i temi nella giustizia civile, in chiave Pnrr.

