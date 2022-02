Chi è Maria Mazza, la Dottoressa di “Avanti un Altro!”

Chi è Maria Mazza: modella con origini americane, trasferita poi in provincia di Napoli, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e del gossip grazie alla relazione con un famoso ex calciatore.

Chi è Maria Mazza

Maria Mazza è nata a Weehawken, in New Jersey, il 23 giugno 1975 e, dopo il trasferimento, passa la sua infanzia a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Qui Maria inizia a studiare pianoforte e danza e debutta nel mondo dello spettacolo nel 1996, prendendo parte alla famosa competizione nazionale Miss Italia.

La sua fama inizia a prendere forma grazie alla relazione in passato con il calciatore romano Francesco Totti. Si sposa nel 2005 con Ludovico Lieto, ma il matrimonio termina nel 2008, dopo appena tre anni. Nel 2013 Maria si fidanza con Amedeo Quaglia, ristoratore di professione, dal quale ha una figlia, Sveva, nata nel 2014.

La Dottoressa di “Avanti un Altro!”

La sua carriera professionale nasce come modella ma poi sviluppa come attrice e conduttrice.

La televisione diventa a piccoli passi il suo mondo. Come attrice ha debuttato nella miniserie tv di Canale 5, Anni ’50, diretta da Carlo Vanzina, e come protagonista del videoclip di Amiga mia, canzone del cantante spagnolo Alejandro Sanz. Nelle stagioni televisive 1998/1999 e 1999/2000 è stata una delle ballerine di Domenica in. Come attrice ha preso parte a diversi film, tra cui: Stregati dalla luna, Un amore perfetto e Ti lascio perché ti amo troppo.

Oggi, la showgirl è la dottoressa sexy nel programma “Avanti un altro” in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.