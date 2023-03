Fedez, nuova storia sui social dopo il silenzio

Fedez torna a farsi vivo sui social per dire che vuole prendersi una pausa dai social. Per mettere a tacere le voci iniziate a circolare negli ultimi giorni, che avevano fatto rimbalzare ancora una volta le voci di una crisi con Chiara Ferragni, il rapper ha postato una storia su Instagram spiegando che in questo periodo vuole stare “il più lontano possibile dai social”. Il motivo, ha però precisato il rapper, non è il suo rapporto con sua moglie, anzi. Fedez la ringrazia per il “costante supporto”, allontanando quelle che sono le loro voci di crisi.

Come sta il rapper?