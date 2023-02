Chiara Ferragni e Fedez, pace fatta: la foto schiaccia crisi pubblicata sui social

Chiara Ferragni e Fedez hanno stretto una tregue e una pace. Almeno rispetto a quanto arriva dai social dell’influencer che ha pubblicato una storia che ha lanciato un messaggio chiaro dopo le voci della crisi tra i due.

Chiara Ferragni e Fedez, pace fatta

Dalla finale di Sanremo 2023 si è avuta una crisi per la coppia tra Chiara Ferragni e Fedez. Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical avvenuto sul palco dell’Ariston davanti a tutti, anche immortalata, avrebbe fatto andare su tutte le furie Chiara Ferragni, e sembrerebbe aver messo in crisi un legame all’apparenza perfetto. La fashion blogger si era fatta vedere sul social addirittura senza la fede al dito. Il rapper, invece, è letteralmente scomparso dai social e da giorni non appare più neanche con i figli. Le riprese di The Ferragnez 2. , il documentario che i due stavano girando sulla loro vita, è stato interrotto. Poi, ecco nelle scorse ora è apparsa una foto tra le storie dell’influencer che lancia un messaggio chiaro e inequevocabile.

La foto schiaccia crisi pubblicata sui social

L’influencer nelle sue Stories ha pubblicato una foto in cui stringe teneramente la mano del marito. Una foto senza aggiungere parole che sancisce la fine della crisi tra il rapper e l’influencer.

