Tropicana, Boomdabash con Annalisa: testo e significato del nuovo singolo

Tropicana, Boomdabash con Annalisa presentando il nuovo singolo dell'estate 2022 pronto per essere ascoltato su tutte le spiagge.

Tropicana, Boomdabash con Annalisa presentano il loro nuovo singolo dell’estate 2022. Da poche ore è stato condiviso il testo e l’audio del brano che come sempre arriva con un mix esplosivo pronto ad entrare nell’estate degli italiani.

Tropicana, Boomdabash con Annalisa: testo

Ecco Tropicana: il nuovo singolo e tormentone di Boomdabash è stato pubblicato. Per questa volta la collaborazione è con la cantante Annalisa che appare anche nel poster del nuovo brano. Ecco di seguito il testo della muova canzone:

Ho visto l’Amazzonia

tra i fumi della città

nera come la macchina dai portami mia da qua

mi dai fastidio se mi fai video

tramonto chimico balliamo in bilico

sulla schiena, fiume in piena

notte fonda Macarena

brucia lenta l’atmosfera

diventa magica

E maledetta l’estate col suono delle sirene delle cicale

Tropicana danza dolce amara

Ballo anche se arriva il temporale

E mi piace

Notta fonda luna piena

Tropicana Macarena

ballo anche se arriva il temporale

La senti l’aria, la senti l’aria

La gente brava sbaglia la strada

Gira il mondo quando ti muovi tu

Suonano i tamburi della tribù

Bedda guarda che questa giungla è scura

Fa paura solo se guardi giù

Ancora questo è il nostro momento Un giorno come adesso non ritorna più

Quando mi sveglio in mezzo al cemento con te il cielo sembra più blu

E maledetta l’estate col suono delle sirene delle cicale

Tropicana danza dolce amara

Ballo anche se arriva il temporale

E mi piace

Notta fonda luna piena

Tropicana Macarena

ballo anche se arriva il temporale

Un altro domani io l’aspetterò

senza troppi piani e da questo dancefloor

e se c’è poco da fare quel poco facciamolo insieme

non mi svelare il finale non dirmi che cosa succede

Maledetta l’estate col suono delle sirene delle cicale

Tropicana danza dolce amara

Ballo anche se arriva il temporale

e mi piace

Tropicana danza dolceamara

Notta fonda luna piena Tropicana

Il significato del nuovo singolo

Il nuovo singolo rispecchia l’anima esplosiva e dinamica dei Boomdabash che hanno sfornato negli ultimi anni sempre brani che esplodono in un mix di sfumature e suoni che arrivano danno ritmo all’estate in particolare. A raccontare il significato e lo sviluppo del brano è la stessa band: Tropicana come molti dei brani tipici della produzione di Boomdabash è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes – dichiara la band – La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane.

Crediamo molto nel linguaggio universale della musica e nel suo potere di rallegrare le persone, molto spesso è proprio una canzone a farci distrarre dai mille problemi che affligono la nostra quotidianità, una canzone è in grado di farci stare bene facendoci, anche solo per un attimo, dimenticare tutto quello che ci circonda. Tropicana nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da un forte dimensione dance, una canzone che porta con sè la speranza di farci tornare a ballare, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza.

Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano, un’artista che condivide con noi l’amore per la sperimentazione musicale, una voce eccezionale e carismatica, un timbro che accarezza ma allo stesso tempo punge e graffia. Una perla che impreziosisce Tropicana, rendendola sicuramente una banger hit che puoi canticchiare già al primo ascolto”

Leggi anche: “La dolce vita”, testo e significato del nuovo brano di Fedez