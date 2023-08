Oroscopo Branko Ottobre 2023, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Ottobre 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko, le previsioni per Ottobre 2023. Cosa ci riserva il futuro nelle prime settimane d’autunno? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno del famoso astrologo di RDS.

Oroscopo Branko Ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Gli appassionati di astrologia guardano al futuro in attesa dell’arrivo dell’autunno. Con gli occhi puntati alle stelle, cercano indizi sull’influenza degli astri. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Ottobre 2023 secondo l’amato astrologo di RDS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022. Cosa ci riserva l’Oroscopo nelle prossime settimane? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

Giornate imprevedibili in arrivo per i nati nell’Ariete. Tanti imprevisti ed ostacoli inattesi sconvolgeranno le vostre giornata, sarà quasi impossibile fare programmi. Non tutto il male viene per nuocere, con la giusta intraprendenza potrete sfruttare anche l’avvenimento più fortuito a vostro vantaggio. Tenete la mente aperta, le opzioni più scontate non vi porteranno lontano.

Toro, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

Fortuna e grandi occasioni nel futuro dei nati nel Toro. Avete l’occhio fino e avete già puntato un paio di possibili opportunità di guadagno. Ora è tutta una questione di pazienza, di aspettare il momento giusto per fare la propria mossa. Attenti ai dettagli, non lasciate nulla al caso. Meglio non lasciarsi alle spalle questioni in sospeso.

Gemelli, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

Qualche fastidio qua e là per i nati nei Gemelli. Si apre un mese placido per voi, con qualche grattacapo od acciacco ogni tanto a turbare la vostra serenità. Approfittate della calma piatta per portarvi avanti nei vostri progetti, senza disdegnare un po’ di attenzione ai vostri cari. Sarà un gioco di equilibri e bilanciamento tra responsabilità e affetti, ma ne uscirete più forti e legati di prima.

Cancro, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

I nati nel Cancro rischiano di perdere l’equilibrio. Camminate sulle uova da fin troppo tempo, sbilanciati tra costanti impegni lavorativi e una vita amorosa ormai fragilissima. Avete bisogno di trovare un posto sicuro, una piccola oasi di pace dove allontanarvi da tutto e riflettere al meglio sulle vostre priorità. È il momento di dare la precedenza alle cose davvero importanti per voi.

Leone, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

Una grande determinazione travolge i nati nel Leone. Il vostro ruggito è più forte e tonante che mai, nulla sembra in grado di mettersi sul vostro cammino. Non c’è ostacolo o inghippo che tenga, gli astri vi donano l’energia e la forza di volontà necessarie per affrontare qualsiasi cosa. Occhio però a non peccare d’egocentrismo, ci sono altre persone attorno a voi con le proprie necessità.

Vergine, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

Un’opportunità d’oro tenta i nati nella Vergine. Un ottobre particolarmente ozioso sarà scosso da una notizia inaspettata, una chance di cambiare la vostra routine in modo radicale. Non fatevi sedurre da moine e promesse troppo ghiotte, fate le vostre valutazioni prima di lanciarvi nell’ignoto. Non c’è motivo di gettare al vento un’occasione, ma la cautela è la vostra migliore alleata.

Bilancia, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

I nati nella Bilancia si ritroveranno tra due fuochi. Molto caos in queste settimane, sia in ufficio che in famiglia. C’è tanta negatività nell’aria, tanti conflitti in cui, vostro malgrado, vi ritroverete coinvolti. Non fatevi pressare, non dovete schierarvi con nessuno se non ve la sentite. Con la parola giusta al momento giusto potrete trovare il modo di spegnere la miccia prima che tutto esploda.

Scorpione, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

Il passato bussa alla porta dei nati nello Scorpione. Un paio di questioni che credevate chiuse son pronte a crearvi nuovi grattacapi. Non è però detto che sia un male, avrete l’occasione di sistemare qualche vecchio conto e togliervi qualche soddisfazione in più. Sul lavoro non siate troppo diffidenti, tra le chiacchiere e i pettegolezzi potrebbe nascondersi un fondo di verità.

Sagittario, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

Sguardo verso l’orizzonte per i nati nel Sagittario. Avete programmi importanti per il futuro e ottobre sarà un mese fondamentale per metterli in pratica. Siate pronti a tutto, non tralasciate alcun dettaglio: con il giusto impegno vi toglierete molte soddisfazioni. In amore attenti agli incontri inaspettati, basta poco per farsi rapire il cuore.

Capricorno, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

Tante novità in arrivo per i nati nel Capricorno. Una serie di cambiamenti è pronta a sconvolgere la vostra quotidianità in meglio, sia sul lavoro che in amore. Raccogliete tutto il vostro coraggio e mettetevi in gioco, non lasciatevi spaventare dalle nuove prospettive. Fate solo attenzione a lasciarvi aperta una via d’uscita nel caso in cui la situazione si faccia troppo opprimente.

Acquario, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

I nati nell’Acquario sono pronti a rimboccarsi le maniche. Avete obiettivi precisi e tutta la fermezza necessaria a perseguirli, fate solo attenzione a non sacrificare chi vi è accanto per fare qualche passo avanti. Ottenere tutto e subito può avere un costo importante, tenete a mente che ci sono anche alternative meno drastiche.

Pesci, le previsioni di Branko per Ottobre 2023

Cambia tutto in casa dei nati nei Pesci. Dopo un lungo periodo di stallo, finalmente sembra che le cose stiano cominciando a muoversi nella direzione giusta. Se volete proseguire in questa direzione, tuttavia, dovrete fare molti cambiamenti importanti. Potrebbe essere arrivato il momento di lasciarvi alle spalle una fase importante della vostra vita. Siete davvero pronti a fare questo passo?