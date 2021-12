Morto l’attore Paolo Calissano, trovato senza vita nel suo appartamento

Trovato morto l’attore Paolo Calissano: era nel suo appartamento a Roma. Secondo gli inquirenti l’attore genovese, 54 anni, avrebbe ingerito una dose letale di psicofarmaci. La compagna non ci sta e si sfoga su instagram: “Almeno ora lasciatelo in pace, sciacalli!”

Morto Paolo Calissano, gli inquirenti sospettano un overdose di farmaci

L’attore genovese Paolo Calissano è morto a 54 anni nella notte tra il 30 e il 31 Dicembre 2021. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri attorno alle 23 disteso nel suo letto nel suo appartamento a Roma, nel quartiere Balduina.

La casa era in ordine e non presentava segni di effrazione. I carabinieri hanno trovato molte scatole e flaconi di psicofarmaci nel suo appartamento. L’attore era infatti in cura da qualche mese per una grave depressione. Molte delle pillole erano sparse per terra e nella cucina. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, Calissano potrebbe essere morto di overdose. L’attore potrebbe aver ingerito un mix letale di psicofarmaci. Non è ancora chiaro se si sia trattato di suicidio o di una sfortunata fatalità.

Il corpo, trasportato nella notte all’obitorio del Policlinico Gemelli, sarà sottoposto ad autopsia nelle prossime ore.

La compagna furiosa su Instagram: “Lasciatelo in pace almeno ora, sciacalli”

I carabinieri hanno trovato il corpo dell’attore in seguito ad una segnalazione al 112 della sua compagna, Fabiana Palese. In seguito alla divulgazione delle ipotesi degli inquirenti e l’attenzione mediatica sulla morte di Paolo Calissano, la donna ha reagito sdegnata, sfogando il suo dolore con un post sul suo profilo instagram: “Siete degli sciacalli! Lasciatelo in pace almeno adesso!”.

Calissano era noto ai più per la sua partecipazione a molte fiction e trasmissioni televisive di successo degli anni ’90-2000. Ha recitato ne La dottoressa Giò, Vivere e Vento di ponente.

Negli anni 2000 è stato al centro di uno scandalo giudiziario e di alcuni episodi legati alla droga, che hanno portato al suo graduale allontanamento dalle scene. Negli ultimi anni prima della sua morte, Calissano stava cercando di riscattarsi e ricostruire la sua vita lontano dal mondo dello spettacolo, come dimostra la sua amorevole relazione con Fabiana Palese.