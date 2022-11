Patrizia Rossetti, topless al Grande Fratello Vip 7 e i fan si scatenano. La produzione, infatti, non ha censurato le immagini, che già hanno fatto il giro degli appassionati del Gf Vip 7.

Patrizia Rossetti in topless al Gf Vip, la regia non censura

Ma cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia? Durante la notte, Patrizia Rossetti è stata tra le grandi protagoniste del gioco “obbligo o verità” andato in scena nel salotto della casa.

La presentatrice, durante il gioco che si stava svolgendo, si è dovuta scambiare i vestiti con Alberto De Pisis, e i due si sono spogliati e rivestiti in giardino. La regia in questo caso però, contrariamente a quanto accaduto in altre occasioni, non si è fatta trovare pronta e le deve essere sfuggito il controllo della situazione. Patrizia, infatti, non è stata censurata e la donna è apparsa in video senza reggiseno. Su Twitter, sono stati numerosi i complimenti per il fisico della conduttrice che, nonostante l’età, è apparsa in ottima forma.

Concorrente in topless

Insomma, agli autori del Grande Fratello (in onda 24 ore su 24) la scena è sfuggita e le telecamere della diretta non sono state sposate prontamente. Patrizia, però, ha comunque mostrato un fisico invidiabile, davvero ottimo per i suoi 63 anni.

