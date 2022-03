Federica Sciarelli: non chiamatemi più così, ecco perché

Mercoledì 2 marzo ci sarà una nuova puntata della trasmissione Chi l’ha visto guidata dalla storica conduttrice Federica Sciarelli. La quale, ai suoi fan, ha fatto una richiesta molto curiosa.

Chi è Federica Sciarelli: vita privata

Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice televisiva, si caratterizza per non avere alcun profilo social. È molto riservata sulla sua vita privata, ma quel che è certo è che ha un figlio di nome Giovanni Maria. Del ragazzo, nato nel 1996 da una precedente relazione, si sa ben poco.

Da quasi 20 anni è alla guida di Chi l’ha visto e aiuta le persone che contattano il programma a trovare persone scomparse. Sulla sua vita privata si sa pochissimo e non sappiamo neanche con certezza se attualmente abbia un compagno.

Federica Sciarelli, la richiesta ai fan

Federica Sciarelli, storica conduttrice di Chi l’ha visto, parlerà anche questa sera di casi di diverse vicende di sparizioni. A proposito però della sua popolarità fuori dal programma, in particolare sui social network, Sciarelli ha fatto una proposta molto curiosa ai fan, Di fronte a molti che tendono a chiamarla Sciary, in un’intervista che ha rilasciato ha chiesto di essere chiamata diversamente.

“Su di me fanno tante vignette divertenti. Le migliori le ho sistemate sul frigorifero di casa mia. Ma al popolo dei social vorrei dire una cosa: non chiamatemi Sciary, ma Fede, È un fatto scaramantico: si accorciano i nomi, mai i cognomi“ si legge nell’articolo. La richiesta è girata in rete in maniera virale e i suoi follower hanno colto la sua richiesta.