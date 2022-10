Cavetown all’Alcatraz di Milano il 27 ottobre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Cavetown all'Alcatraz: l'artista inglese si esibisce in concerto nella serata di giovedì 27 ottobre 2022 con gli ultimi suoi successi.

Cavetown all’Alcatraz: l’artista si esibisce in concerto nella serata di giovedì 27 ottobre 2022. Robin Skinner, origini inglesi, si è imposto nel panorama musicale con oltre 2,3 miliardi di stream globali fino ad oggi, inclusi 8,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1,9 milioni di iscritti su YouTube.

Cavetown all’Alcatraz di Milano il 27 ottobre: scaletta delle canzoni

Robin Skinner, alias Cavetown, si esibisce in concerto all’Alcatraz di Milano il 27 ottobre 2022.

Nel 2020, ha presentato il suo album di debutto per una major, “SLEEPYHEAD”, seguito dal suo EP “Man’s Best Friend”. Riguardo le sue canzoni, spiega l’artista: “Parlo di cose molto autentiche e molto personali che trovo difficili da dire”. Dunque, senza dubbio nella scaletta del concerto dell’Alcatraz ci saranno i suoi ultimi successi. Ecco alcuni brani che sicuramente non mancheranno nella serata milanese:

Banana Bread

We’re Alive

Hazel

Intermission

Untitled V.2

Devil Town (Cavetown Album Version)

Everything Is Temporary (Sticks and Stones)

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il settore ancora libero è il Posto Unico a prezzo di 20,70 euro. Una sua data era già programmata nel 2020, poi cancellata per l’emergenza sanitaria.

