Fake Show – Diffidate delle imitazioni: ospiti e anticipazioni della puntata del 9 ottobre

Fake Show – Diffidate delle imitazioni arriva in prima serata con la quarta puntata e nuovi personaggi vip in gioco.

Fake Show – Diffidate delle imitazioni arriva con la quarta puntata lunedì 9 ottobre 2023. Nuovo appuntamento con altri personaggi vip che si mettono in gioco nel programma condotto da Max Giusti.

Fake Show – Diffidate delle imitazioni: ospiti

Fake Show – Diffidate delle imitazioni è il nuovo programma che ha preso il via già con la prima puntata in tv lunedì 18 settembre con la conduzione di Max Giusti. “Non sarà un varietà classico”, aveva spiegato Giusti. “E’ un programma leggero ma scritto, completamente scritto. Ha bisogno di quattro, cinque giorni per essere realizzato. Un modo di lavorare ormai desueto e per questo assolutamente nuovo, dove esci all’una del mattino e arrivi sfinito, stanco ma fai quello che ti piace fare, il tuo lavoro”. Oltre alla presenza fissa di Francesca Manzini e Claudio Lauretta, gli ospiti del quarto appuntamento di lunedì 9 ottobre sono Maurizio Casagrande, Lodovica Comello, Leonardo Fiaschi, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Francesco Procopio, Anna Tatangelo, Fatima Trotta.

Anticipazioni della quarta puntata

Tra le prove proposte nel corso della quarta serata ci sarà la "Realtà Artificiale": l'IA, a sorpresa, animerà lo studio riproponendo la scenografia di un programma televisivo o di un luogo e gli ospiti chiamati a giocare devono interagire con gli imitatori professionisti che impersonano, di volta in volta, il conduttore del programma o un personaggio noto. In questa puntata, Leonardo Fiaschi sarà Amadeus (e interverrà poi, nel corso della serata, interpretando anche Christian De Sica), Maurizio Di Girolamo sarà Morgan e Alberto Angela, Francesca Manzini sarà Ilary Blasi (e nel corso della puntata farà delle incursioni anche nei panni di Mara Venier e Loredana Bertè) e Claudio Lauretta sarà Gerry Scotti e Vittorio Sgarbi. Tra gli altri giochi, ci saranno: "A gambe levate", "Indovina chi canta" e "La senti questa voce". Agli ospiti della puntata si aggiungeranno le "FakeStar", sosia e imitatori di grandissimi personaggi musicali, in momenti che vedono coinvolti anche gli ospiti della puntata (in questo appuntamento l'IA proporrà una serie di Vasco Rossi). Non mancheranno le incursioni di Gennaro Calabrese, di Eliza G., di Simone Barbato e di Vincenzo Albano con lo spazio dedicato alle "Fake News".

Dove vedere in tv

Le puntate a partire da lunedì 18 settembre possono essere viste alle 21:20, su Raidue, per cinque puntate ed altrettante settimane. Il programma è stato scritto da Max Giusti, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Alessio Parenti, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Dario Tajetta e Marco Terenzi. Regia di Luigi Antonini. La trasmissione è basata sul format realizzato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time ed è distribuita da Banijay Group.