Andy Taylor, chi è l’ex chitarrista dei Duran Duran: carriera, canzoni, cancro

Chi è Andy Taylor, chitarrista e storico ex membro dei Duran Duran. Tra i fondatori dell’amato gruppo britannico anni Ottanta, ha di recente rivelato di lottare con un cancro alla prostata. Scopriamo qualcosa di più su di lui. .

Chi è Andy Taylor, vita privata e carriera dell’ex chitarrista dei Duran Duran

Nato nel paese inglese di Cullercoats il 16 febbraio 1961, Andy Taylor ha 61 anni ed è un musicista britannico, noto al pubblico in quanto storico membro fondatore dei Duran Duran.

Patito di musica e chitarre fin dall’età di 11 anni, comincia a farsi strada come musicista già da adolescente. Si esibisce con gruppi locali in giro per l’Inghilterra e si mette alla prova come produttore quando ha solo 16 anni.

Nel 1980 si unisce ai Duran Duran, completando quella che sarà la formazione definitiva che porta il gruppo al successo nei cinque anni successivi. Al fianco di John Taylor, Roger Taylor, Nick Rhodes e del frontman Simon Le Bon conquista il pubblico degli anni Ottanta con brani cult come Planet Earth, Girls on film, Rio e Union of the Snake.

Ben presto però, Taylor comincia a stancarsi delle sonorità del gruppo, troppo synth pop per i suoi gusti, e inizia a cercare alternative durante una pausa dei Duran. Deciso a dedicarsi ad un suono più rock, nel 1985 si unisce al bassista John Taylor, il batterista Tony Thompson e il cantante Robert Palmer per creare un vero e proprio supergruppo: i Power Station.

Con loro si esibisce al Live Aid 1985 e registra singoli di grande successo.

Nello stesso anno torna a registrare con i Duran Duran, ma la distanza è già molto netta. Nel 1986 Taylor e la band si separano definitivamente. A parte una breve parentesi dal 2001 al 2006, durante la quale il gruppo riunito registra l’amato album Astronaut, i Duran e il chitarrista proseguono le loro carriere separatamente. Taylor si dedica ad altri progetti, come gli album da solista Thunder, Dangerous e The Spanish Sessions EP.

Oggi è possibile seguire la carriera musicale del chitarrista tramite i suoi social. Ha una pagina Facebook ufficiale e un profilo Instagram con diverse migliaia di follower.

Vita privata: moglie, figli

Andy Taylor è sposato dal 1982 con Tracey Wilson. I due si conoscono proprio grazie ai Duran Duran: Tracey era infatti una delle parrucchiere della band. La coppia è ancora oggi solidissima e dal loro amore sono nati ben quattro figli.

Andy Taylor ha il cancro, la rivelazione choc: “Non c’è cura”

Andy Taylor è stato il grande assente della reunion 2022 dei Duran Duran in occasione dell’ingresso della band nella Rock & Roll Hall of Fame di Los Angeles. Il musicista ha deciso di non unirsi ai suoi ex compagni a causa di un grave problema di salute. Taylor ha infatti svelato di soffrire di un cancro alla prostata al quarto stadio. In una lettera aperta, letta da Simon Le Bon durante la cerimonia, ha spiegato la sua situazione: “Molte famiglie hanno sperimentato questa malattia e, naturalmente, non siamo diversi.

Non c’è cura. Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, ho dovuto essere onesto in quanto sia fisicamente che mentalmente sarei andato oltre i miei limiti. Tuttavia, niente di tutto dovrebbe sminuire ciò che questa band, con o senza di me, ha raggiunto in 44 anni“.