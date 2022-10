Oroscopo Branko Novembre 2022: previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Novembre 2022. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko Novembre 2022, le previsioni segno per segno

Ci avviciniamo alla fine del 2022, e gli appassionati di astrologia guardano con attenzione le stelle, in cerca di indizi sul proprio futuro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Novembre 2022 secondo l’amato astrologo di RTS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022.

Ariete, le previsioni di Branko per Novembre 2022

Un cielo in movimento porta buone nuove per i nati nell’Ariete. Con la fine del transito di Urano si respira finalmente un’aria più ottimista. È il momento di approfittarne e mettersi in gioco per un obiettivo importante. Avrete la possibilità di chiudere quest’anno in grande stile, ma per riuscirci dovrete fare delle scelte.

Lasciatevi indietro il passato, non sacrificatevi più per situazioni senza speranza.

Toro, le previsioni di Branko per Novembre 2022

Si riscalda l’autunno dei nati nel Toro, da più punti di vista. Attenti alle fronti bollenti, i malanni stagionali ve le faranno passare di tutti i colori. Un caldo tepore anche in amore, dove riuscirete a mettervi alle spalle delle vecchie rogne, ritrovando serenità e stabilità. Il calore dell’amicizia vi sarà d’aiuto se siete in cerca di un nuovo lavoro, cogliete l’occasione al volo.

Gemelli, le previsioni di Branko per Novembre 2022

I nati nei Gemelli dovranno prepararsi ad un novembre pieno di ostacoli. Il passaggio di Saturno vi renderà la vita difficile, la situazione migliorerà con l’addio del pianeta. Fino ad allora, state attenti alle parole. Tante situazioni vi irriteranno e sentirete il bisogno di farlo notare con pungente sarcasmo: non ne vale la pena. Occhio inoltre al vostro stato di salute, non strafate con i farmaci pur di accelerare la ripresa.

Cancro, le previsioni di Branko per Novembre 2022

Momenti di confusione per i nati nel Cancro, che attraverseranno un novembre molto particolare. Il cielo sarà caratterizzato da molti movimenti che stravolgeranno i vostri equilibri, non vi sentirete voi stessi. Non lasciatevi prendere dal panico e reagite con praticità, avete molte cose da sbrigare. Tanto calore in amore grazie al Sole in Scorpione ma anche tanta passione, che si tradurrà in entusiasmo in ufficio e in camera da letto.

Leone, le previsioni di Branko per Novembre 2022

I nati nel Leone soffrono i cambi di Luna in questo novembre. Fortunatamente, sarete aiutati dal passaggio di Giove, che stimola la vostra inventiva e vi dona buona sorte. Lasciatevi indietro le asperità e osate un po’ di più nelle prossime settimane. Per quanto riguarda le questioni di cuore, potrebbero esserci novità per i single. Verso la fine del mese potreste conoscere una persona speciale.

Vergine, le previsioni di Branko per Novembre 2022

Dopo tanta buona sorte, i nati nella Vergine subiranno una battuta d’arresto. Il cielo favorevole che ha supportato le vostre imprese negli ultimi mesi è passato oltre, non tutto vi riuscirà facile come prima. Non disperate alle prime difficoltà, guai a farvi travolgere dai dubbi. Credete nelle vostre capacità e valutate piuttosto le intenzioni di chi avete intorno, forse hanno altri obiettivi.

Bilancia, le previsioni di Branko per Novembre 2022

Si apre un periodo di grandi mutamenti per i nati nella Bilancia. Supererete le sfide delle prossime settimane adattandovi in scioltezza alle diverse circostanze. Avrete più difficoltà in situazioni fin troppo simili ad incidenti passati, che tenderanno a frenarvi. È il momento di chiudere vecchi litigi in famiglia e di chiarire le cose con la vostra metà. Chiedetevi se il distacco che sentite è reale o se si può riparare.

Scorpione, le previsioni di Branko per Novembre 2022

Tanta fortuna a novembre per i nati nello Scorpione. Dopo settimane di lotta verrete finalmente premiati da Giove, che vi dona una serie di nuove opportunità. Una grande fortuna negli affari vi accompagnerà per tutto il mese. Con nessun pianeta in opposizione, vi sentirete letteralmente inarrestabili. È il momento di cogliere l’attimo e godersi il risultato dei propri sforzi.

Sagittario, le previsioni di Branko per Novembre 2022

I nati nel Sagittario si godranno il ritorno di Giove nel segno, assente da ben 12 anni, e la grande fortuna che ne deriva. Godetevi il momento ma non montatevi la testa. Buone notizie anche nelle questioni di cuore, se si esclude qualche singhiozzo causato dai cambi di Luna. Alcuni battibecchi di troppo potrebbero rovinarvi l’umore.

Capricorno, le previsioni di Branko per Novembre 2022

A novembre i nati nel Capricorno avranno il supporto di Urano in Ariete. Una posizione positiva che vi aiuterà fino alla fine dell’anno, donandovi un periodo di grande successo e cospicui guadagni. La porta è aperta, sta a voi approfittarne. Occhio però a non trascurare amore ed affetti. Se lasciate che il trionfo vi dia alla testa, rischiate di isolarvi un po’ troppo.

Acquario, le previsioni di Branko per Novembre 2022

Tante spine nel fianco per i nati nell’Acquario. Novembre non è il vostro mese, sia per la grande positività per il vostro “nemico” Scorpione che per lo sguardo funesto della Luna, soprattutto il 7. Sopportate e andate avanti pian piano, non ci saranno solo sospiri. Nonostante le difficoltà, infatti, vivrete un periodo di rinnovamento in cui avrete modo di scoprire cose nuove e reinventarvi.

Pesci, le previsioni di Branko per Novembre 2022

Dopo un anno di corsa all’impazzata, i nati nei Pesci affronteranno un nuovo mare di novità. Ci sono molti mutamenti all’orizzonte ed è bene prepararvi al meglio. È tempo di mettere a posto alcune situazioni in ambito lavorativo. C’è tanto da fare e Marte vi rende impazienti, prendetevi il vostro tempo e non lasciatevi prendere dalla fretta. Non solo rogne dal pianeta rosso, che vi aiuterà a riaccendere la vostra vita amorosa.