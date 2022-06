Chi è la Principessa Martha di Norvegia, che sposerà il suo sciamano

Chi è la Principessa Martha di Norvegia: la nobildonna ha deciso di sposare Durek Verrett, il suo sciamano. Quarta in linea di successione, il suo fidanzamento con il guru americano ha sconvolto il paese scandinavo. Già in passato la Principessa aveva difeso la sua scelta: “Non spetta a voi giudicarmi. Non scelgo un uomo per soddisfare gli altri”.

La Principessa Martha sconvolge la Norvegia: sposa il suo sciamano Durek

La Principessa Martha di Norvegia ha ufficializzato il suo fidanzamento con Durek Verrett, sciamano dei VIP americano, dopo tre anni di relazione “ufficiosa”.

Il guru e la nobildonna hanno deciso di convolare a nozze: “Sono molto felice di annunciare il mio fidanzamento con lo sciamano Durek, l’unico uomo riesce a farmi battere il cuore, colui che vede in me tutto il mio potenziale, colui che mi fa ridere e con il quale posso lasciarmi andare. L’amore trascende e ci fa crescere. E io sono felice di continuare a crescere con questo stupendo uomo“.

Sono le seconde nozze per la Principessa, dopo il matrimonio con lo scrittore Ari Behn, morto suicida nel 2019.

I due si sono conosciuti poco dopo la morte di Behn, quando la Principessa cominciò a riscoprire la sua spiritualità. La relazione tra Martha e il guru americano, noto per aver lavorato anche con Gwyneth Paltrow, non è molto apprezzata dal popolo norvegese. Durek ha subito dure critiche dai giornali scandinavi, che lo accusano di essere un ciarlatano e di avere secondi fini.

Da parte sua la Principessa lo ha sempre difeso a spada tratta: “Non spetta a voi giudicarmi.

Non scelgo un uomo per soddisfare gli altri”. In passato anzi, Martha ha raccontato di come il suo amore con Verrett le abbia aperto gli occhi sul razzismo e sulla supremazia bianca: “Essere la sua fidanzata è stato un corso intensivo, grazie al quale ho capito l’influenza della supremazia bianca e il modo in cui consciamente o inconsciamente agivo e mi rivolgevo alle persone di colore. Mi sono resa conto di dare per scontati i miei diritti e di non aver mai analizzato in modo adeguato il razzismo, perché mi sentivo a mio agio nel sistema in vigore“.

Chi è la Principessa Martha di Norvegia: vita, marito, figli

Nata ad Oslo il 22 settembre 1971, la Principessa Martha Louise di Norvegia ha 50 anni ed è la quarta nella linea di successione al trono del paese scandinavo, dietro il fratello Haakon Magnus e i suoi due figli Ingrid Alexandra e Sverre.

È la prima figlia dell’attuale re Harald V di Norvegia con la sua consorte, la Regina Sonja Haraldsen. Il 24 maggio 2022 ha sposato lo scrittore danese Ari Behn, insieme al quale ha tre figlie: Maud Angelica, nata nel 2003, Leah Isadora, nel 2005, e Emma Tallulah, nel 2008.

Anche questa relazione le costò diverse critiche da parte dei media scandinavi. Al fianco dello scrittore, infatti, la Principessa scelse di vivere in una maniera non considerata consona per un membro della famiglia reale.

Dopo i suoi studi in fisioterapia, si lancia infatti nel mondo dello spettacolo, partecipando e producendo programmi televisivi e libri per bambini. Dopo essersi consultata con suo padre, rinuncia al titolo di Altezza Reale e decide di vivere come una normale cittadina, senza tuttavia perdere i suoi diritti sul trono. Il matrimonio con Behn si conclude con il divorzio nel 2016. Nel 2017, due anni prima del suo suicidio, lo scrittore tornò a far parlare di se durante lo scandalo #MeToo, quando accusa Kevin Spacey di averlo molestato al Concerto per i premi Nobel.