Osimhen-Napoli, è rottura: cosa succede? Attacco dell’agente e foto sui social cancellate dal calciatore

Osimhen e il Napoli sono in crisi: il matrimonio tra il club e il calciatore si trova in un momento difficile con il mercato chiuso.

Osimhen e Napoli ai ferri corti: dopo le polemiche in campo, è arrivato l’ennesimo ed incredibile scossone che non lascia più dubbi sui nervi ormai tesi tra le parti. L’agente del calciatore ha fatto un duro attacco che ha dato il via all’inizio di ulteriori discussioni.

Osimhen-Napoli, è rottura: cosa succede?

Prima in campo e poi fuori dal terreno di gioco: tra Osimhen e il Napoli sembra essere arriva una pesante rottura. Tutto è partito con un video postato dal Napoli su Tik Tok e poi rimosso in cui il giocatore si ritiene preso in giro per il rigore sbagliato nell’ultima giornata di campionato. Le prime scintille sotto gli occhi di tutti si sono viste in campo contro il Bologna al momento della sostituzione. In questo caso nel mirino del calciatore era finito l’allenatore francese Garcia.

Attacco dell’agente e foto sui social cancellate dal calciatore

Dopo il video pubblicato e poi rimosso, è arrivato un attacco sui social da parte dell’agente del calciatore, Roberto Calenda: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen”.

Non è finita perché il calciatore nigeriano ha deciso di togliere dal suo profilo Instagram tutte le foto con la maglia del Napoli ed addirittura aveva smesso di seguire il club sui social alvo poi ripensarci questa mattina.

