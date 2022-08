Anna Rita Luceri, chi era e che malattia aveva la comica di Zelig morta a 48 anni

Anna Rita Luceri era una comica di origini salentine che ha iniziato il suo percorso di successo in televisione a Zelig con il trio Ciciri e Tria. La sua vita e la sua carriera sono terminate improvvisamente all’età di solo 48 anni.

Anna Rita Luceri, chi era e che malattia aveva

Anna Rita Luceri aveva 48 anni ed era una comica di origini salentine. Precisamente era originaria di Martano in provincia di Lecce, si è fatta conoscere dal pubblico televisivo con il trio Ciciri e Tria. Le sue esperienze importanti in tv erano iniziata partecipando a Zelig e poi a Tu Sì Que Vales, Domenica Cinque e Colorado.

La comica di Zelig morta a 48 anni

La comica pugliese si è spenta all’età di 48 anni per una malattia fulminante, diagnosticata solamente due settimane fa. La notizia della scomparsa è stato dato anche dalle sue colleghe, Chicca Sanna e Carla Calò, con cui Anna Rita Luceri ha condiviso alcuni tra i palchi televisivi più importanti. “Stretta a noi per sempre“, hanno scritto la Sanna e la Calò sui social.

Molti colleghi hanno voluto dare il suo addio ad Anna Rita, come Andrea Baccassino: “Nella notte ci ha lasciati Annarita Luceri.

Qualcuno la ricorderà tra le Ciciri e Tria, qualcuno la conosce come meravigliosa cantante. Per me era una carissima, carissima amica e mi mancherà per sempre”.

Struggente, invece, l’ultimo saluto della sorella Maria Rosaria Luceri, che ha scritto su Facebook: “Custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l’amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, eleggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni”.

