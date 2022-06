Incidente in auto per i The Kolors: come stanno? Cosa è successo?

Paura per i The Kolors, finiti in un'incidente d'auto con un camion: come stanno? Cosa è successo? Stash spiega l'accaduto su Instagram.

Incidente d’auto per i The Kolors: come stanno e cosa è successo. Il gruppo napoletano si ritrovato coinvolto in un’incidente stradale mentre era in viaggio per un concerto. Stash ha rassicurato i fan online: “Stiamo tutti bene”.

Incidente d’auto per i The Kolors: come stanno e cosa è successo al gruppo

I The Kolors e i loro fan si saranno senz’altro presi un bello spavento. Nella giornata di ieri, il noto gruppo napoletano guidato da Stash Fiordispino, infatti, ha avuto un incidente stradale con un camion.

La band era in viaggio verso Venafro, in provincia di Isernia, dove è in programma un loro concerto. Per fortuna, nonostante lo spavento iniziale, non sembra essere successo nulla di grave. Stash ha rassicurato i fan sul suo profilo Instagram, spiegando l’accaduto in una storia e avvertendo di un possibile ritardo: “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male.

A dopo!”. I vincitori di Amici di Maria De Filippi nel 2015 sono poi arrivati a Venafro in serata, dove si sono esibiti senza altri problemi.

Chi sono i The Kolors: Amici, carriera, canzoni

I The Kolors sono un gruppo napoletano composto da tre artisti: Antonio Stash Fiordispino (33 anni), Alex Fiordispino (31 anni) e Daniele Mona (32 anni). Diventati famosi e noti al grande pubblico grazie al talent show Amici condotto da Maria De Filippi, attualmente stanno raccogliendo i frutti di quello che è stato il loro lancio nel mondo dello spettacolo. Il gruppo ha partecipato (e vinto) la quattordicesima edizione della trasmissione e si sono distinti anche per la partecipazione al Festival di Sanremo (dove hanno portato nel 2018 la canzone Frida (mai, mai, mai), che si è classificata tra le prime dieci posizioni).

Tra le loro canzoni più amate spiccano Leoni al sole, Pensare male e Solero. Lo scorso aprile è uscito il loro ultimo singolo, Blackout, che ha già raccolto mezzo milione di visualizzazioni su Youtube.