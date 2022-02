Ponti 2022, calendario: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno

Ponti 2022, qual è il calendario di quest'anno? Quali sono i giorni che si possono sfruttare per programmare una vacanza?

Ponti 2022, il calendario è favorevole? Per capire al meglio quali giorni di ferie poter sfruttare durante l’anno è importante avere ben presente i ponti Analizziamo qui la situazione di tre ponti: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno.

Ponti 2022 calendario: la situazione il 25 aprile

Quest’anno la festa della liberazione del 25 aprile cadrà di lunedì. Una buona notizia per i lavoratori, che in questo specifico caso potranno godere di tre giorni di “stacco” e programmare, se lo vorranno, un weekend lungo che dura a partire da sabato 23 aprile 2022 e dura fino a lunedì 25 aprile 2022 compreso.

La situazione del 1 maggio

Brutte notizie invece per quanto riguarda il ponte del primo maggio. La festa dei lavoratori, infatti, cade di domenica e questo non permette pause lavorative in settimana.

La situazione del 2 giugno

Il 2 giugno, la Festa della Repubblica, per i lavoratori porta quest’anno ottime notizie. Il 2 giugno, infatti, è un giovedì e questo permette a chi vuol cogliere questa opportunità di sfruttare 4 giorni di pausa: giovedì 2 giugno, venerdì 4 giugno, sabato 5 giugno e domenica 6 giugno.

Tutti i ponti del 2022: il calendario

Se ti interessa programmare, anche solo con il pensiero, come organizzare tutte le ferie durante l’anno è importante invece conoscere quali sono tutti i ponti del 2022.

Tradizionalmente alcuni giorno che si tendono a sfruttare per cambiare aria sono anche quelli del ponte di Pasqua.