Erica Dall’Ara, chi è la compagna di Andrea Purgatori: vita privata, carriera, età

Chi è Erica Dall’Ara, ultima compagna di Andrea Purgatori. Scopriamo qualche informazione in più sulla vita privata del conduttore di Atlantide, scomparso all’età di 70 anni il 19 luglio 2023. Cosa sappiamo sulla sua ultima fidanzata?

Il noto conduttore e giornalista Andrea Purgatori, volto di Atlantide, show di approfondimento scientifico di LA7, è morto improvvisamente il 19 luglio 2023, stroncato da una malattia fulminante. Da sempre molto protettivo per quanto riguarda la sua vita privata, si hanno poche informazioni per quanto riguarda la sua famiglia e le sue frequentazioni. Secondo alcune indiscrezioni diffuse sul web, la sua ultima compagna prima della sua scomparsa è stata una donna di nome Erica Dall’Ara. I due furono avvistati e fotografati insieme nel 2019 in occasione della Miu Miu Women’s Tales Dinner, organizzata durante il Festival del Cinema di Venezia. Cosa sappiamo sul suo conto?

Vita privata e carriera, cosa sappiamo di lei?

Nata nel 1973, Erica Dall’Ara ha 50 anni e si è costruita una carriera ben lontana dal mondo dello spettacolo. Anche per questo le informazioni sul suo conto sono molto risicate. Come il suo defunto compagno, si è ritagliata uno spazio nel mondo dell’informazione. Lavora infatti nell’ambito della comunicazione istituzionale, come capo ufficio stampa presso il Comune di Rimini.

