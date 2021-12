Enrico Job e Maria Zulima: chi sono il marito e la figlia di Lina Wertmuller

La regista italiana Lina Wertmuller, premio Oscar alla carriera nel 2020, è morta a 93 anni nella notte del 9 Dicembre 2021. Segue il marito Enrico Job, spentosi nel 2008, e lascia indietro la figlia Maria Zulima Angelica Antonia Job. Scopriamo qualcosa in più su chi sono il marito e la figlia di Lina Wertmuller.

Chi sono il marito e la figlia di Lina Wertmuller: Enrico Job

Lina Wertmuller è stata sposata per lungo tempo con Enrico Job. Era uno scenografo e artista italiano, classe 1934, scomparso a 74 anni per leucemia fulminante il 4 Marzo del 2008. È considerato uno dei migliori scenografi e costumisti della storia del cinema italiano. Arriva a Milano da Napoli, sua città natale, nel 1946 e si forma come pittore. Fa il debutto come costumista nel 1962 per la Semiramide di Gioachino Rossini alla Scala di Milano. In carriera presta i suoi servigi come scenografo ad artisti del calibro di Edoardo De Filippo, Giorgio Strehler, Andy Warhol e Paul Morrisey.

LEGGI ANCHE: Lina Wertmuller, i migliori film della regista passati alla storia del cinema

Chi è Maria Zulima Job

Lina Wertmuller ed Enrico Job, anni dopo, adottarono la loro figlia, Maria Zulima Angelica Antonia Job, nata a Marsiglia il 17 Gennaio del 1991. La vicenda, in quegli anni, generò molte discussioni. All’epoca i giornali di gossip avevano pubblicato una foto in cui la regista, all’epoca 62enne, aveva un neonato in braccio, ipotizzando subito un’adozione irregolare o un caso di utero in affitto. L’Anfaa, l‘Associazione Nazionale Famiglie Adottive E Affidatarie, presentò un esposto alla procura per i minori di Brescia per non aver rispettato le direttive sull’adozione.

Secondo alcune interviste, Maria Zulima sarebbe nata invece da una relazione extraconiugale di Enrico Job. Fu lo stesso scenografo a chiarire la vicenda a Repubblica: “Posso dirle che quella signora non è italiana, che è sposata e che è stata una scappatella senza importanza. A Lina non avrei confessato nulla. Ma la madre naturale il figlio non lo voleva. Io ho avuto un gran travaglio pensando all’ eventuale aborto. Alla fine, la piccola me la sono portata a casa. E la Wertmuller vive una seconda giovinezza di mamma adottiva”.

Lina Wertmuller e Maria Zulima, ora trentenne, erano molto legate. Fu lei ad accompagnare la madre nel 2019 a ritirare il Premio Oscar alla carriera. In un’intervista di diversi anni fa, la regista parlò con affetto del rapporto con sua figlia: “Ha vent’anni e abita qui vicino. Vuole fare la skipper, quindi dovrò rassegnarmi a rigirarmi nel letto la notte pensando che mia figlia sta chissà dove in mezzo all’Oceano Atlantico”.