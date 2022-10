Kaley Cuoco è incinta: svelato il sesso del primo figlio dell’attrice

Kaley Cuoco è incinta, svelato il sesso del primo bimbo dell’attrice. Il volto di Penny nell’amata sitcom The Big Bang Theory ha annunciato la sua gravidanza su Instagram, insieme al suo compagno Tommy Pelphrey.

Kaley Cuoco è incinta, Penny di TBBT annuncia la gravidanza su Instagram

Kaley Cuoco ha sorpreso i suoi fan con una lieta notizia. L’attrice americana, nota per il suo ruolo in Streghe e per aver interpretato Penny nella sitcom a tema nerd The Big Bang Theory, ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere incinta del suo primo bambino.

Cuoco ha pubblicato una serie di foto al fianco del suo compagno, Tommy Pelphrey, conosciuto in Italia per i suoi ruoli in Sentieri e Ozark. Negli scatti la coppia è impegnata a godersi un piccolo gender reveal party, durante il quale svelano il sesso del bimbo in arrivo tramite il taglio della torta. La glassa all’interno è di un vivo rosa, sarà una bambina! “Una piccola Pelphrey in arrivo nel 2023!” -commenta l’attrice- “Siamo più che benedetti e al settimo cielo”.

Vita privata di Kaley Cuoco, dopo due matrimoni falliti arriva la figlia con Pelphrey

È senz’altro un momento di grande gioia per Kaley Cuoco. L’attrice 36enne sembra aver finalmente trovato la persona giusta in Pelphrey e la figlia in arrivo è davvero la ciliegina sulla torta.

Un ottimo finale per la storia di Kaley, in passato coinvolta in diverse relazioni poi naufragate. Dal 2007 al 2009 ha frequentato Johnny Galecki, suo collega e co-protagonista in The Big Bang Theory. Poi, nel 2013, è arrivato il matrimonio con il tennista Ryan Sweeting, che finisce poco meno di due anni dopo nel 2015. L’attrice ritrova poi l’amore sempre in ambito sportivo: nel 2016 si lega al fantino professionista Karl Cook.

I due si sposano nel 2018, ma anche in questo caso il loro amore non dura. La coppia annuncia il divorzio nel 2021.