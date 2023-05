Fabio Fazio firma per Discovery: addio vicino del conduttore alla Rai

Fabio Fazio potrebbe presto annunciare il suo passaggio a Discovery. Sono più che voci quelle che vorrebbero un addio imminente alla Rai con il nuovo governo Meloni che vuole fare pulizia tra i dirigenti e conduttori.

Fabio Fazio firma per Discovery

Fabio Fazio presto potrebbe annunciare la sua nuova avventura nella piattaforma Discovery. Un cambio epocale per il conduttore che ad ottobre scorso ha festeggiato i 40 anni in Rai. Tuttavia, il governo Meloni ha promesso un cambio tra dirigenti e conduttori. Una mossa politica che aveva già preannunciato Fabio Fazio. “In Rai si stanno scoprendo tutti meloniani? Non solo in Rai. C’è la caccia al parente che si chiama Giorgia”, aveva dichiarato Fazio in un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi“.

Tv Blog aveva già lanciato la notizia un paio di mesi fa: “Se davvero dovesse lasciare la Rai, forse stavolta si concretizzerebbe il suo passaggio a Discovery sul canale Nove, passaggio che fu ventilato anche anni fa, prima del suo approdo nella domenica sera di Rai Uno”.

Addio vicino del conduttore alla Rai

Dunque, si avvicina sempre di più un clamoroso addio alla Rai. Secondo La Stampa Fabio Fazio “fa questo passo con il cuore gonfio a prescindere dalla sfida interessante che lo aspetta e dove lo attende un soddisfatto Maurizio Crozza. In questi mesi si erano rincorse le voci di una sua possibile partenza per altri lidi, un po’ come era accaduto quando la Rai, sempre a trazione centrodestra, gli rese la vita difficile sballottandolo da Rai1 a Rai2 a Rai3 e ritorno”. Secondo le indiscrezioni, Fazio non ha gradito il fatto che Fuortes, non ha firmato il rinnovo quando poteva. “Detto questo, nessuno della nuova gerenza che però ancora non si è ufficialmente insediata, si è fatto vivo almeno per fermare trattative in corso. E nessuno muoverà un dito dicono coloro che in Rai sono vicini a Fazio. L’annuncio del cambio di maglia potrebbe arrivare a brevissimo lasso di tempo”.