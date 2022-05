Il ponte tibetano più lungo del mondo si trova in Italia: ecco dove. Sospeso a 120 metri d’altezza

Il ponte tibetano più lungo del mondo si trova in Italia: è stato inaugurato una struttura unica al mondo non solo per la sua bellezza ma anche per le sue caratteristiche. Ecco dove si trova.

Il ponte tibetano più lungo del mondo si trova in Italia: in Val Brembana a Dossena (nella Bergamasca) è stato inaugurato il ponte a pedata discontinua e senza tiranti laterali.

Il ponte è lungo 505 metri e collega il centro del paese con il roccolo della Corna Bianca, sopra la cava di gesso. Il progetto è stato ideato dall’ingegnere Francesco Belmondo della BBE Srl che ha seguito i lavori di progettazione e realizzata con sette funi d’acciaio: due per il sostegno delle 1200 pedate intervallate dal vuoto, due per il corrimano e tre come funi di sicurezza.

“La giornata di oggi è il coronamento di un lungo percorso iniziato nel 2014, che si è sviluppato concretamente a partire dal 2019.

All’epoca il ponte era un sogno, oggi è diventato realtà grazie all’impegno di tante persone – commenta il sindaco di Dossena, Fabio Bonzi – Quest’opera racchiude in sé l’opportunità di sviluppo turistico, economico, lavorativo di un territorio montano e soprattutto offre la possibilità ai giovani di restare qui, creando attività d’impresa e commerciali”.

Sospeso a 120 metri d’altezza

Il ponte è sospeso a 120 metri d’altezza per offrire una vista mozzafiato sui paesaggi delle Prealpi Orobiche, con le vette dei monti Grigna, Gioco e Alben e il fondovalle di San Pellegrino.

Battezzato “Ponte nel sole”.

Per la sua altezza e per come è stato realizzato sarà percorribile solo indossando un’imbracatura e vietata ai minori di 12 anni. Nelle prossime settimane sarà possibile percorrere il ponte e poter vivere, dunque, un’esperienza unica al mondo. Inoltre, insieme al ponte è stato inaugurato anche il un percorso ad anello di un chilometro con cento metri sotto terra per un momento ludico e culturale.

