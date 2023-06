Tina Turner, il figlio Ike Turner Jr arrestato per possesso di crack

Il panorama musicale a volte racconta episodi ben lontani da questa forma d’arte. Un esempio è Ike Turner Jr, arrestato poiché in possesso di crack.

Ecco cosa è successo al figlio di Tina Turner.

Ike Turner Jr in possesso di crack, arrestato

La morte di Tina Turner, avvenuta il 24 Maggio 2023, ha scosso tutti, dai figli ai fan. Quasi un mese dopo il cognome “Turner” torna ad essere sulla bocca di tutti, o comunque di molti. Protagonista dell’evento è il figlio Ike Turner Jr, che ha avuto da sempre rapporti burrascosi con la sua mamma adottiva. Classe ’68 anche lui è un cantante, ma questa volta si è fatto sentire per un altro episodio.

Secondo quanto riportato da People, infatti, Ike Turner Jr è stato arrestato il 6 Maggio 2023, anche se la notizia è giunta alle nostri voci soltanto adesso, a causa del possesso di crack. Attualmente è ancora nel carcere del Texas poiché non ha pagato la cauzione, fissata a 70.000 dollari.

Il controllo – e il successivo arresto – è stato del tutto casuale. Il 64enne era infatti in auto, quando è stato fermato in prossimità di un semaforo per via di un fanale non funzionante. Per questo gli agenti di polizia hanno perquisito il veicolo, trovandovi crack e metanfetamina. Stando alle parole della polizia, il guidatore avrebbe cercato di ingoiare la droga prima che venisse sequestrata, senza però riuscirsi. Successvamente è stato dunque arrestato e si trovava in prigione nel giorno del decesso della mamma.

I due comunque non avevano più nessun tipo di dialogo, come lui stesso aveva dichiaraot in un’intervista nel 2018. Come anche suo padre, Ike Turner, la dipendenza da droga sta contraddistinguendo la sua vita. Il papà è venuto a mancare nel 2007 a causa di overdose.

LEGGI ANCHE: Craig Raymond Turner, chi era il figlio di Tina Turner morto suicida nel 2018.