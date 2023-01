Maltempo Ischia, nuova allerta il 18 gennaio: 400 gli sfollati

Dal comune di Casamicciola, infatti, per precauzione sono stati evacuati 400 abitanti. Il pericolo di nuove frane e le mareggiate hanno fatto scattare le procedure di sicurezza che erano state nuovamente messe a punto dopo l’alluvione del 26 novembre.

Evacuate altre zone – Il sindaco di Monte Vezzi, altra zona isolana a rischio idrogeologico, ha disposto l’allontanamento dalle case di 90 persone che sono state trasportate in hotel della zona fino al termine della emergenza.

400 sfollati dopo l’allerta meteo

I cittadini di Casamicciola, come anche riporta l’Ansa, che vivono in zone ad alto rischio idrogeologico sono state allontanate – per disposizione del commissario prefettizio Simonetta Calcaterra – dalle loro abitazioni a causa delle forti piogge. Già 47 persone erano state evacuate la sera prima, ma negli hotel individuati dal Comune si sono poi aggiunte altre 33 persone. Il resto degli evacuati ha scelto di trovare una sistemazione da amici o parenti fino a che l’allarme non sarà rientrato.

Altre precauzioni – Per gli abitanti delle zone a minor rischio è stato disposto di rimuovere i veicoli in sosta nelle strade pubbliche e consigliato di non spostarsi.