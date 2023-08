Michele Anghileri, chi è l’attivista figlio adottivo di Michela Murgia

Chi è Michele Anghileri, attivista e figlio adottivo di Michela Murgia. Uno dei figli dell’anima della giornalista e scrittrice sarda, è da anni impegnato al 100% in attività di volontariato.

Chi è Michele Anghileri, attivista e figlio adottivo di Michela Murgia: cosa sappiamo di lui?

Michele Anghileri è un nome rimbalzato spesso sul web negli ultimi giorni. Classe 1997, ha 26 anni ed è, secondo diverse fonti sul web, uno dei membri della famiglia allargata queer di Michela Murgia, giornalista e scrittrice sarda morta di tumore lo scorso 10 agosto 2023. Anghileri è uno dei suoi quattro figli adottivi, i suoi cosiddetti figli dell’anima, giovani uomini che sono entrati nella sua vita a cui l’autrice ha dato amore e supporto nel corso degli anni.

Le attività di volontariato e i viaggi in Africa: “Si è innamorato di quei posti”

Nato e cresciuto a Treviglio, in provincia di Bergamo, ha poi studiato all’Università degli Studi di Brescia. Fin da giovanissimo di indole altruista e generosa, oggi è un attivista e cooperante, spesso in Africa per aiutare le popolazioni locali. Il suo impegno sociale è una costante nella sua vita, come raccontano i suoi genitori Silvia e Davide in un’intervista concessa nel 2018 a PrimaTreviglio.it: “Come regalo per la maturità, invece di chiedere la patente o la macchina o altro per sé, ha chiesto che gli pagassimo un viaggio in Africa con l’associazione che aveva appena conosciuto. Si è innamorato di quei posti, quando ne parla vediamo che gli brillano gli occhi”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

È stato il primo di numerosi viaggi nel continente per Michele: “Non sappiamo cosa gli sia scattato dentro, ma dopo il primo viaggio non è più riuscito a farne a meno. Tutte le estati successive è stato in Malawi come volontario per periodi più o meno lunghi”. Membro dell’associazione Solidali per il Malawi, è arrivato a passare un anno nel paese dell’Africa Orientale, per sovrintendere la costruzione di un centro nutrizionale. Sul suo profilo Instagram, seguito da 15mila persone, Anghileri pubblica le foto dei suoi viaggi e delle sue attività di volontariato.