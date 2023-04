Star Wars con tre nuovi film è pronto a tornare a deliziare gli appassionati di questa saga.

Star Wars: tre nuovi film in arrivo e un sequel dell’Episodio IX

Grandi novità in arrivo per gli appassionati di Star Wars. Sono stati infatti annunciati tre nuovi film di Star Wars, che saranno diretti da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoiv. Tra questi anche un sequel ambientato quindici anni dopo Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker. Una notizia che rende ancora più longevo il futuro della saga al cinema. Per quanto invece riguarda la data di uscita del film, per ora le bocche sono cucite e anche per quanto riguarda maggiori dettagli riguardanti i tre nuovi film servirà attendere un po. Di certo questo annuncio dimostra ancora una volta la vitalità della saga.

I tre nuovi progetti

James Mongold avrà le redini di un film che narrerà l’alba degli Jedi. Dave Filoni, invece, girerà un film che narrerà de Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza. Sharmeen Obaid-Chilnoy, invece, dirigerà un film ambientato quindici anni dopo L’Ascesa degli Skywalker.

Il sequel

