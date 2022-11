Nuovo incidente sul lavoro a Chieti, dove un operaio è morto colpito da una gru. Si tratta dell’ennesima tragedia su un luogo di lavoro avvenuta nel corso del 2022.

Chieti, un operaio morto colpito da una gru

Un operaio di 41 anni è morto ad Ortona, in provincia di Chieti, mentre era al lavoro su un galleggiante impiegato per i traffici portuali. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, un gancio di una gru lo ha colpito in pieno gettandolo in mare e nonostante i soccorsi siano intervenuti prontamente per cercare di soccorrerlo non sono stati in grado di salvargli la vita.

L’uomo di 41 anni, subito dopo l’accaduto, è stato trasportato al Santo spirito di Pescara dove purtroppo è deceduto poco dopo. Sul posto erano presenti carabinieri, polizia e capitaneria di porto.

Cosa è accaduto