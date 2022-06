Chiara Pigozzo, chi è la moglie di Damiano Tommasi: figli, vita, carriera

Chi è Chiara Pigozzo, la moglie di Damiano Tommasi? Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell’ex calciatore, al suo fianco dal 1996. Quanti figli hanno insieme? Come si sono conosciuti? Che lavoro fa?

Chiara Pigozzo, chi è la moglie di Damiano Tommasi

Chiara Pigozzo è la moglie di Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma e candidato sindaco di Verona. A differenza del marito, da sempre sotto i riflettori per il suo successo sul campo da calcio e oggi per il suo impegno politico, Chiara mantiene un maggior riserbo sulla sua vita privata.

I due si sono conosciuti giovanissimi, sui banchi di scuola. Frequentavano entrambi l’Istituto Ragionieri “Lorenzo Calabrese” di San Pietro in Cariano e da allora sono rimasti sempre insieme. Si sposano nel 1996 e da allora Chiara ha sempre supportato i progetti del marito dietro le quinte. I due hanno fondato insieme una scuola paritaria bilingue dedicata a Don Lorenzo Milani.

Vita privata: figli, famiglia

Dall’amore della coppia sono nati ben sei figli: Beatrice (24 anni), Camilla (22), Susanna (18), Samuele (15), Emanuele (11) e Aurora, che ha compiuto 7 anni a marzo.

Una famiglia numerosa che resta in piedi grazie all’incessante lavoro di Chiara. “Ho avuto la fortuna di incontrare una persona speciale” -spiega Tommasi in un’intervista a Cittanuova.it. Crescere ben sei bambini è dura, ma Tommasi non se ne pente, come racconta a L’Arena: “Hanno pregi e difetti, ma siamo contenti di aver dato al mondo delle persone in gamba”.