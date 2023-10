Emanuele Filiberto a Belve confessa di aver fatto uso di droghe e prende le distanze dal padre

Emanuele Filiberto a Belve: il principe di Casa Savoia è ospite del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 in prima serata martedì 3 ottobre 2023. Tanti i temi toccati da quelli personali a quelli della sua famiglia.

Emanuele Filiberto a Belve confessa di aver fatto uso di droghe

Emanuele Filiberto è ospite della puntata di Belve, in onda martedì 3 ottobre 2023 in prima serata su Rai 2. Il principe di Casa Savoia ha confessato, in particolare, di aver fatto uso di droghe: “ È una cosa che ho sempre detto ed è legata al fatto di avere un carattere chiuso ed introverso – ha ammesso il principe – che non ti fa affrontare l’altro in una maniera normale e sana come oggi”. Alla domanda specifica su quale uso di droghe avesse fatto uso, ha risposto in questo modo: “ Ce ne son state parecchie, però a quell’epoca andava molto la cocaina purtroppo “.

Mentre sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo ha dichiarato: “ È stata un’operazione marketing della Rai, è la Rai che aveva chiesto della mia partecipazione a Sanremo perché era un anno un po’ debole per loro, serviva quel piccolo casino in più. Me lo hanno chiesto e a me è piaciuta l’idea. Ben venga che sono arrivato secondo “.

Prende le distanze dal padre