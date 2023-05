Sandra Notari, chi è la moglie di Stefano Bonaccini: vita privata, carriera, figli

Chi è Sandra Notari, moglie di Stefano Bonaccini. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del governatore dell’Emilia Romagna. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Sandra Notari, moglie di Stefano Bonaccini: vita privata, carriera

Nata a Modena nel 1954, Sandra Notari ha 69 anni ed è la moglie di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Partito Democratico. Soprannominata Lady Romagna, si è creata una carriera di tutto rispetto nel mondo della moda. Dopo aver concluso i suoi studi presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha cominciato a lavorare in una boutique. Da lì in poi si è dedicata anima e corpo alla sua passione per la moda, cominciando anche a disegnare vestiti. Notari porta avanti il suo progetto attraverso il suo studio, l’SN54studio di-lab. Le sue creazioni appaiono spesso sul profilo Instagram di Sandra, che ad oggi conta oltre 2mila folllower.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Notari (@sandranotari)

Vita privata: matrimonio, figli

Sandra Notari e Stefano Bonaccini si incontrano la prima volta quando il politico era ancora solo un assessore al Centro Storico di Modena. I due si conoscono, infatti, durante una riunione tra l’allora assessore e i negozianti. Da quel momento in poi sono diventati inseparabili. Si sono sposati il 7 settembre 2003 e da allora sono diventati i fieri genitori di due figlie: Maria Vittoria e Virginia. In alcune recenti interviste, Sandra Notari ha parlato del marito svelando il suo scarso interesse per la moda: “Non mi dà retta, non fa caso al look. Io gli preparo delle cose da mettersi, ma le ignora. Si vestirebbe sempre con la camicia blu”.