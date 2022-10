Fiorello torna con “Viva Rai 2”: ecco da quando sarà in onda

Fiorello tornerà in Rai con Viva Rai 2, un nuovo programma televisivo previsto al mattino. Ecco le prime informazioni in merito

Fiorello tornerà in Rai con Viva Rai 2, un nuovo programma televisivo previsto al mattino. Ecco le prime informazioni in merito.

Viva Radio 2 partirà dal 7 novembre in fase sperimentale per poi andare in onda dal 5 dicembre su Rai2 fino a giugno, dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 8.30

Fiorello torna con “Viva Rai 2”

Fiorello tornerà in Rai con un nuovo programma: Viva Rai 2.

Il programma consisterà di 135 puntate totale e andrà avanti fino a giugno. È previsto nella fascia tra le 7 e le 8.30 con un orario ancora da stabilire nei dettagli. Oltre che su RaiPlay il programma potrà essere ascoltato su RayPlaySound, Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre il sabato e la domenica, su Radio2, verrà trasmesso il meglio della settimana. “Ringrazio la Rai, soprattutto l’ad Carlo Fuortes e Stefano Coletta, per avermi dato la possibilità di tornare in RAI e di farlo su Rai 2”.

ha fatto sapere Fiorello.

La polemica con Rai 1

Lo show di Fiorello doveva inizialmente andare in onda su Rai 1, tanto è vero che si era parlato secondo le indiscrezioni di un nervosismo di Fiorello. Anche per questo, quindi, Fiorello alla fine avrebbe traslocato a Rai 2.

“Su Rai 2 un nuovo inizio”

Rosario Fiorello, sempre in merito a questa sua nuova avventura, ha poi anche aggiunto che “è una scelta che mi rende felice, io amo le prime volte, anche se in realtà si tratta di un ritorno.

Nel 1992 feci ‘Il nuovo Cantagiro’ e oggi, dopo un lungo giro di 30 anni, approdo al mattino presto di Rai 2 con un progetto a cui tengo molto, e che come fu con Viva Radio 2 e Viva RaiPlay, ha quel sapore gioioso di un nuovo inizio”.