Elodie, Red Light è il nuovo progetto annunciato: di cosa si tratta

Elodie, Red Light: presentato ed annunciato il nuovo progetto della cantante. Un lavoro che non è solo musica ma anche arte e soprattutto manda un messaggio social con la donna e la sua libertà in primo piano.

Elodie, Red Light è il nuovo progetto annunciato

Elodie ha annunciato e presentato il suo nuovo progetto dal titolo Red Light: “Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera”. Dunque, al centro del suo nuovo lavoro c’è l’artista che si mostra in tutta la sua nudità e libertà di donna. “Tanti mi hanno detto che non c’è bisogno, invece ce n’è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me – sottolinea l’artista – è arte e libertà”.

Elodie ha raccontato che “da quando vado in terapia, un anno e mezzo-due. La mia libertà spesso per alcune persone era un problema. Ho dovuto difendere il mio modo di essere”. In particolare, ad aiutarla è stata la terapia emdr: “È una tecnica che sistema parti emotive che non funzionano, vai a ritroso a curare dei traumi. Quando ho scoperto qual era il mio trauma ho capito le parti che si attivavano di me in automatico. Ho cominciato ad accettare situazioni che mi hanno fatto soffrire. Ma non sono risolta, ho ancora tanti problemi con la rabbia che cerco di limare ogni giorno“.

Di cosa si tratta

Red Light è il contenitore di sette nuovi brani tutti mixati senza pause. “Sono canzoni idonee per questo momento molto bello della mia vita, ho aggiunto qualcosa a quello che già c’è. C’è un messaggio video libero e cattivello, volevo spingere: chi viene al mio live deve tornare a casa stremato, quasi dicendo che non ci verrà più tanto è stremato”, ha commentato la cattante a Sky.it..

Elodie sarà inoltre protagonista di un contenuto speciale targato Sky, Elodie Show 2023, in onda il 10 novembre su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Alle immagini del live di caratura internazionale, andato in scena in un Mediolanum Forum di Milano completamente sold out lo scorso maggio, si alterneranno frame in cui l’artista racconta la sua storia, le sue emozioni e la sua musica.