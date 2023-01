Fiorello con Viva Rai2 torna a sorpresa su Instagram ma il temporale rovina tutto

Fiorello e Viva Rai2 per qualche istante in diretta su Instagram. La diretta è subito terminata a causa di un terribile maltempo.

Fiorello con Viva Rai2 aveva in mente di regalare qualche minuto in diretta da Roma tornando con il programma. Tuttavia, lo showman siciliano è dovuto ritornare sui suoi passi perché nella Capitale si è abbattuto un terribile temporale ed era impossibile rimanere in strada in diretta.

Fiorello con Viva Rai2 torna a sorpresa

Viva Rai2 è tornato a sorpresa per qualche minuto su Instagram. Fiorello voleva regalare qualche minuto in diretta sui social mentre il programma è in pausa.

Tuttavia, la diretta è stata interrotta dopo poco a causa di un terribile temporale che si è abbattuto a Roma dalle prime luce dell’alba lunedì 9 gennaio 2023.

Ecco quando torna in onda il programma

VivaRai2, scritto da Fiorello con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia, tornerà in diretta da Roma lunedì 16 gennaio. Dunque, una pausa molto lunga a poche settimane poi dall’inizio di Sanremo che sicuramente sarà molto chiacchierato la mattina al ritorno dalle vacanza nel programma di Fiorello. Lo show è iniziato il 7 novembre su RaiPlay per poi giungere sulla seconda rete della Rai a partire dal 5 dicembre, alle ore 7.15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

In totale sono previste 135 puntate in una messa in onda che si protrarrà fino al mese di giugno.

Tuttavia, dal 26 dicembre va in onda una sorta di best of di queste due prime settimane, dal titolo In Vacanza con Viva Rai2!… Aspettando il 16 gennaio. Si tratta di una pillola di circa 15 minuti del meglio delle prime settimane di diretta televisiva.