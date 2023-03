Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu stanno insieme: ecco chi è il nuovo fidanzato della modella italiana

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu potrebbero formare una nuova coppia. A dare la notizia è stato il settimanale di gossip Chi che ha pubblicato le foto dei due insieme a Milano. Ecco chi è la nuova fiamma della modella italiana.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu stanno insieme

Elisabetta Canalis avrebbe trovato un nuovo amore. Ad annunciare la possibile nuova relazione è stato il settimanale Chi che ha pubblicato delle foto che ritraggono la Canalis insieme a Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing e suo istruttore. I due sono stati paparazzati sotto l’abitazione di lei. Spiega il settimanale che “Cimpeanu è arrivato alle 23, ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore”. Inoltre, il settimanale ha ricostruito alcuni spostamenti dei due. Durante la permanenza a Milano di Elisabetta per la settimana della moda i due sono stati visti insieme ad un evento di Diesel, poi nelle stessa palestra e infine a cena al ristorante Sant Ambroeus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Ecco chi è il nuovo fidanzato della modella italiana

Georgian Cimpeanu è nato a Villanova di Guidonia vicino a Roma il 31 agosto 1993. È un atleta professionista e personal trainer. Ha frequentato la facoltà di Scienze motorie all’Università di Tor Vergata. Ha conquistato titoli europei e mondiali in diverse categorie. Vive a Milano e ha una pagina Instagram dove pubblica i diversi scatti del suo sport preferito.

LEGGI ANCHE: Zaira Nara senza veli sui social, gli scatti diventano virali mentre Icardi pubblica foto hot di Wanda