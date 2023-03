Zaira Nara senza veli sui social, gli scatti diventano virali mentre Icardi pubblica foto hot di Wanda

Zaira Nara ha pubblicato degli scatti che lasciano senza fiato, almeno secondo le tantissime reazioni dopo aver pubblicato il post. Intanto, Icardi pubblica le foto, anche senza veli, di Wanda Nara. considerata ancora sua moglie.

Zaira Nara senza veli sui social, gli scatti diventano virali

Nelle ultime ore Zaira Nara ha riempito di like il suo post per alcuni scatti davvero hot. Questa volta non è Wanda ma la sorella che ha attirato le attenzioni di tantissimi utenti che non hanno esitato nell’apprezzare le bellissime curve di Zaira.

Icardi pubblica foto hot di Wanda

Icardi continua a legare il suo nome a quello di Wanda Nara. I due non stanno più insieme ma continuano in qualche modo ad essere legati. Nelle ultime ore, il calciatore argentino ha pubblicato uno scatto del backstage dei Wanda quando è stata ospite a Belve, programma di Rai 2. Non solo, perché sempre il calciatore aveva pubblicato una foto hot della ex moglie nuda sul letto di spalle con questa scritta: “Piace a tutti, ma sono solo io che scatto la foto“.

Nonostante i due hanno annunciato la separazione, sembra che questa non sia condivisa, almeno secondo le parole di Icradi: “Lei, mia moglie, il mio unico amore, la mia regina in questo regno della vita, la madre delle mie figlie. Ti amo“. Quindi ha aggiunto: “10 anni d’amore in cui abbiamo dovuto spendere milioni di cose belle, altre non così buone, combattere contro l’invidia, le cattive vibrazioni, gli insulti, far scendere tanti “pagliacci”che volevano salire su questo treno che solo noi sappiamo quanto è costato, quanto diamo di noi stessi per avere ed essere quello che siamo oggi. Ti amo, e ti amerò per tutta la vita, mia bella Regina“.