La Peste suina africana (PSA) è una malattia virale che colpisce suini e cinghiali. In Italia e in altri paesi della Ue c’è grande attenzione per questa malattia che sta colpendo alcuni maiali la quale, però, non è trasmissibile agli esseri umani. Ma è davvero possibile un lockdown dei maiali? Attualmente, in Italia, sono stati rilevati 117 casi di peste suina di cui 71 in Piemonte e 46 in Liguria e 6 a Roma.

In caso di necessità, sono previsti abbattimenti selettivi.

Lockdown dei maiali in arrivo? Peste suina, l’idea di Ilaria Capua

In merito alla diffusione della peste suina in alcune aree del paese è intervenuta anche Ilaria Capua, che ha voluto dire la sua in merito. “L’Italia non poteva pensare di rimanerne fuori: questo virus circola da diversi anni in Europa centrale, nelle repubbliche baltiche, in Polonia, Russia e Cina. E se vai a vedere i numeri in Cina, il maggior consumatore di carne suina al mondo, l’effetto è stato devastante.

Se entrasse nella filiera del suino in Italia sarebbe un colpo durissimo”. La malattia, fortunatamente, “non si trasmette all’uomo né per via diretta (contatto), né indiretta (con gli alimenti). Infetta esclusivamente i suini e nessun’altra specie. Ma proprio questa sua caratteristica è anche un grave problema” ha sottolineato Capua.

La proposta di un lockdown dei maiali

Sempre in merito alla diffusione di questa peste suina in Italia, Ilaria Capua al Corriere della Sera ha ventilato un possibile lockdown dei suini se la situazione in essere dovesse peggiorare nei prossimi mesi.

“Il virus non passa all’uomo, ma non esiste un vaccino. Se entrasse nel settore suinicolo, saremmo costretti a misure come il lockdown degli animali e ad un blocco dell’export dei prodotti. Sarebbe un disastro, perché vorrebbe dire bloccare tutta la filiera, posti di lavoro”

Leggi anche: Peste suina africana: che cos’è. Il caso del cinghiale in Piemonte