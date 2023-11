Scontri tra i tifosi del Milan e Psg: grave un ultras francese

Scontri tra i tifosi del Milan e del Psg alla vigilia della partita di Champions League. Durante i tafferugli è intervenuta la Polizia per riportare l’ordine.

Scontri tra i tifosi del Milan e Psg

Notte di paura alla vigilia della partita di Champions League tra il Milan e il Psg. Si sono verificati gli scontri tra gli ultras francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri nella tarda serata di ieri, 6 novembre, nella zona dei Navigli. “La polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg – ricostruisce la Questura -. Successivamente, alle ore 00.05, un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente ultras del Milan come appurato da testimonianze, è giunto dall’Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese dove si trovavano i tifosi del Psg e si sono resi protagonisti di una serie di azioni violente per poi fuggire in via Argelati”.

Grave un ultras francese

Nei tafferugli e negli scontri un tifoso francese è stato colpito con due coltellate, sembra alla testa e a una gamba, ed è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Policlinico di Milano. In nottata, come hanno riferito ad Adnkronos fonti ospedaliere, l’uomo è stato sottoposto a vari approfondimenti. I medici hanno escluso un’emorragia, e la ferita verrà gestita dai chirurghi.

