Chi è Francesco Roberti, sindaco di Termoli e candidato del centrodestra in Molise

Francesco Roberti è il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Molise. Le regionali si terranno il 25 e 26 giugno 2023 e Termoli dovrà vedersela in primo luogo con Roberto Gravina.

Chi è Francesco Roberti

Francesco Roberti, di professione Ingegnere, è il candidato unitario per le regionali in Molise nel centrodestra, già sindaco di Termoli. Nato a Montefalcone del Sannio (CB), è un ingegnere iscritto presso l’ordine della provincia di Campobasso, progettista e collaudatore di opere strutturali, impianti tecnologici e sviluppo software per impianti industriali. Anche esperto di progettazione di sistemi di energie rinnovabili, ha svolto prima di entrare in politica attività professionali di consulenza e di collaborazione per le Amministrazioni pubbliche.

Politica

Francesco Roberti è stato eletto consigliere comunale a Termoli per la prima volta nel 2001 ricoprendo la carica di capogruppo, presidente della I commissione consiliare. Dal 9 giugno 2019 è stato eletto sindaco di Termoli e poi, a settembre, presidente della Provincia di Campobasso.

La corsa alle elezioni regionali 2023 in Molise

Dopo la decisione del governatore uscente Donato Toma di non correre per un secondo mandato, il centrodestra si è riunito attorno a Roberti. In particolare a sostenere la candidatura di Roberti è tutto il centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Dc, Noi di Centro (che include candidati di Italia Viva) e tre liste civiche.

Gli avversari

Roberti dovrà vedersela alle regionali in Molise con Roberto Gravina per centrosinistra e M5S ed Emilio Izzo per la lista civica “Io Non Voto I Soliti Noti”