Chi è Roberto Gravina, candidato del centrosinistra in Molise e sindaco m5s di Campobasso

Roberto Gravina è un avvocato e politico del M5s, dall’11 giugno 2019 sindaco di Campobasso. Il centrosinistra, in vista delle elezioni regionali in Molise, lo ha candidato alla presidenza della Regione Molise nelle elezioni del 2023 che si terranno il 25 e 26 giugno.

Chi è Roberto Gravina

Roberto Gravina è un politico, romano di nascita, che è candidato dal centrosinistra unito in Molise alla presidenza delle Regione. Nato l’8 luglio 1977, attualmente ha 45 anni ed è cresciuto a Campobasso. Diplomatosi in ragioneria e laureatosi in giurisprudenza all’Università degli Studi del Molise, ha lavorato come consulente per una società di vendita e di produzione di vetro (Laborvetro) ed esercita la professione di avvocato civilista.

Oltre alla sua professione di avvocato, è anche istruttore di nuoto.

Politica con il M5s

Roberto Gravina ha aderito al Movimento 5 Stelle nel 2012 e la sua militanza nel m5s è di lungo corso. Già alle elezioni amministrative del 2014 si era candidato a sindaco di Campobasso, dove al primo turno aveva il 20,28% dei voti ottenendo l’elezione a consigliere comunale di Campobasso.

L’elezione a sindaco di Campobasso

Alle amministrative del 2019 si candida nuovamente come sindaco di Campobasso sostenuto dal M5S. Al primo turno ottiene il 29,41% dei voti dietro alla candidata del centro-destra, ma accedendo al ballottaggio del 9 giugno viene poi eletto sindaco con il 69,07% dei voti.

La corsa alla presidenza della regione Molise

Gravina nell’aprile 2023 viene annunciato come candidato alla presidenza della Regione Molise del centro-sinistra allargato. La coalizione a suo sostegno è formata dalle liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra – Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale, Molise Democratico e Socialista e le liste civiche “Costruire Democrazia” e “Gravina Presidente – Progresso Molise” (che include candidati di Volt).

Sfiderà Francesco Roberti sostenuto dal centrodestra.