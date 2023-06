Elezioni regionali Molise 2023, exit poll e risultati: centrodestra avanti

Schieramenti e candidati

Sono tre i candidati in corsa a Palazzo Vitale per la carica di presidente: Francesco Roberti per il centrodestra, Roberto Gravina per centrosinistra e M5S ed Emilio Izzo per la lista civica “Io Non Voto I Soliti Noti”.

Notizie affluenza

Secondo Telemolise una affluenza record si è registrata ad Agnone, dove è favorito il centrosinistra: oltre il 65% degli elettori al voto. Agnone è anche la città di Andrea Greco, ex candidato governatore m5s alle scorse regionali.

Il dato definitivo della affluenza è 47,94% (-4,23% rispetto alle ultime regionali).

A Termoli ha toccato il 54%.

A Campobasso, città in cui è sindaco Roberto Gravina (candidato del centrosinistra e sindaco M5s) l’affluenza è pari al 58,7%, cioè 11 punti in più della media regionale.