Zoe Bleu, chi è l’attrice: fidanzato, film, carriera, genitori, tv

Zoe Bleu è un’attrice e modella, figlia d’arte in quanto sua mamma è l’attrice Rosanna Arquette. Sarà ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai 1 il 9 maggio 2023.

Chi è Zoe Bleu

Zoe Bleu, nata il 23 ottobre 1994, è un’attrice. Figlia dell’attrice, regista e produttrice Rosanna Arquette e del ristoratore John Sidel, ha parlato in una intervista all’Ansa di sua mamma rimarcando che per lei è “un esempio, che a 15 anni era senza senzatetto. Non si è lasciata abbattere, ha creduto in se stessa, nei suoi sogni e nella sua arte, e si è costruita così la sua vita e carriera”. I genitori sono stati sposati dal 1993 al 1999, poi si sono lasciati.

Film

Nel corso della sua carriera ha recitato in Gonzo girl (2023) e Untitled Joan Didion Project (2023). Il suo ultimo film è Signs of love, in cui recita accanto a un altro figlio d’arte, Hopper Jack Penn, figlio di Sean Penn e Robin Wright.

Instagram

Ha un profilo Instagram seguito da poco meno di 40mila follower.

Fidanzato Hopper Jack Penn

Secondo i gossip, l’attrice sarebbe legata sentimentalmente a Hopper Jack Penn con cui ha recitato il suo ultimo film. Secondo il sito americano Page Six il loro amore sarebbe ormai conclamato: nelle foto pubblicate si vede la coppia baciarsi, tenersi per mano, ridere felici.