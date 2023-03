Belen Rodriguez sui tradimenti di Stefano De Martino: “È molto birichino”

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Belen Rodriguez ha parlato dei tradimenti di Stefano De Martino, suo attuale compagno. Negli ultimi giorni si è parlato anche del fatto che, forse, la showgirl sia incinta e in attesa del suo terzo figlio.

Un’intervista intensa e piccante, tipica della modella argentina.

Belen Rodriguez, tradimenti e non solo

La modella e conduttrice televisiva si è raccontata in una interessante intervista durante il programma Le Iene presentano Inside, condotto da Davide Parenti e in onda la Domenica su Italia 1. L’argomento della giornata era quello dell’amore e, dunque, Belen è stata interrogata sulle sue varie storie, passate e presenti.

A metterla a “dura prova” ci ha pensato Nina Palmieri. La prima tematica toccata è stata quella del tradimento:

“Stefano De Martino è molto birichino. Gli ho spezzato le ossa più di una volta”.

Così esordisce la 38enne, che lo ha però perdonato tornando con lui.

La iena Nina ha provato però a scavare più a fondo, soffermandosi sui suoi vecchi partner, rispettivamente Fabrizio Corona e Marco Borriello, chiedendole se si fosse trattato d’amore o di altro. Messa in difficoltà, Belen ha cercato di rispondere con sincerità:

“Così non vale. Non è che non era amore… Però se devo parlare proprio dell’amore con la A maiuscola, dico che sono stata innamorata del mio primo ragazzo, Marco, e di Stefano. Di De Martino sono innamorata”.

Una risposta difficile, che però evidenzia il sentimento che prova per Stefano De Martino.

La successiva domanda è stata più “piccante”, visto che Nina ha voluto capire cosa il ballerino 33enne abbia da offrire rispetto agli altri. Dopo qualche attimo di silenzio, Belen ha ammesso che è molto bravo a fare l’amore.

Lei ritiene che i due possano rimanere insieme per la vita, segno del fatto che il passato è stato affrontato e superato. Adesso tocca a loro costruire il futuro.