I Pali e Dispari: Zelig, successi, separazione del duo

I Pali e Dispari è un duo comico famoso grazie al programma Zelig. Scopriamo di più su di loro.

Chi sono i pali e Dispari: il successo grazie a Zelig

I Pali e Dispari sono un duo comico composto da Angelo “Capsula” Pisani e Marco Silvestri “Nucleo”, I due, insieme dal 1997 a Milano (conosciuti anche come “Capsula e Nucleo”) fecero il loro esordio per la prima volta in televisione con il programma “Zona B”, prodotto dai fratelli Paolo e Giulio Evangelista per la Odeon Tv.

Dal 1999 al 2006, però, i due raggiungono il successo grazia alla vetrina della trasmissione Zelig. I loro personaggi sono giovani che vestono hip-hop e la loro permanenza a Zelig gli ha dato modo di entrare nel cuore delle persone. Il duo nel 2005 fondò un centro comico sperimentale dal nome “Favelas”.

I Pali e Dispari a teatro

Il duo comico però, oltre ad affermarsi a Zelig, ha inanellato una serie di spettacoli teatrali.

Nel 2004, ad esempio, li abbiamo visti con "Siamo rimasti sotto" il quale che si svolge in metropolitana. Altro progetto teatrale fu "Appoggiati e scomodi" nelle sale teatrali nel 2007.

La separazione del duo

Dopo la grande notorietà ottenuta da Zelig, Angelo e Marco si sono separati nel 2007.

Marco Silvestri ha continuato ad essere attore ma anche regista e autore.

Si dedica principalmente al teatro, ma anche al doppiaggio e all’editoria dei testi teatrali.

Angelo Pisani si è sposato con Katia Follesa, collega comica, con la quale ha creato una bella famiglia. È possibile vedere Angelo in diversi programmi televisivi come ospite.