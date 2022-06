Elezioni comunali a Messina 2022, risultati: Basile eletto sindaco

Elezioni comunali a Messina 2022, risultati: TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno seguirà in diretta lo spoglio

Elezioni comunali a Messina 2022, i risultati. I cittadini italiani hanno votato per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è stata anche la città di Messina, dove si sono presentati cinque candidati per offrire ai cittadini il loro progetto di città. Gli elettori hanno scelto come sindaco Francesco Basile.

Elezioni comunali a Messina 2022, risultati ed exit poll

TrueNews da domenica 12 giugno ha seguito in diretta i risultati dello spoglio di Messina, cominciato a partire dalle ore 14 di lunedì 13 giugno.

Federico Basile, candidato civico, è stato eletto sindaco con il 64,9% dei voti raccolti nelle 253 sezioni. Lo sfidante di centrodestra Maurizio Croce si ferma al 19,2%.

Messina 2022: i candidati

Alle elezioni comunali di Messina 2022, ci sono cinque candidati che si affronteranno per la carica di primo cittadino. Ecco in dettaglio chi sono e da chi sono appoggiati:

Federico Basile è appoggiato da Con de Luca per Basile sindaco, Orgoglio messinese, Senza se e senza ma, Gli amici di Federico, Insieme per il lavoro Clara Crocè, Mai più baracche, Amo Messina, Basile sindaco di Messina, Prima l’Italia

Maurizio Croce è appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito animalista, Udc, Noi con l'Italia-Dc, Maurizio Croce sindaco, Ora Sicilia, Giovani per Me

Franco De Domenico è appoggiato da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Coalizione civica, Franco De Domenico sindaco

Gino Sturniolo da Messina in Comune

Salvatore Totaro da appoggiato da Futuro, Trasparenza e libertà

