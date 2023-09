Brigitte Nielsen, chi è oggi l’attrice e conduttrice danese: vita privata, mariti, figli

Chi è oggi Brigitte Nielsen, tutto sull’iconica attrice e conduttrice di origini danesi. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua lunga carriera e sulla sua movimentata vita sentimentale. Cosa sappiamo di lei?

Chi è oggi Brigitte Nielsen, vita privata e carriera dell’icona anni Ottanta

Nata a Rodovre, in Danimarca, il 15 luglio 1963, Brigitte Nielsen, all’anagrafe Gitte Nielsen, ha 60 anni ed è un’icona dello spettacolo italiano anni Ottanta. Nel corso della sua carriera artistica si è senz’altro dimostrata molto eclettica, affermandosi come attrice, conduttrice, modella e cantante. Fa il suo esordio in passerella negli anni Settanta, sfilando per marchi importantissimi come Gianni Versace, Giorgio Armani e Ferré. Notata nel 1985 dal produttore Dino De Laurentis, Nielsen comincia a farsi conoscere anche al cinema, recitando al fianco di Arnold Schwarzenegger, Sylverster Stallone ed Eddie Murphy. Nel corso degli anni recita spesso sia sul piccolo che sul grande schermo: tra i suoi film più noti ricordiamo Rocky IV, Yado, Beverly Hills Cop II, Bye Bye Baby, Codice Marziale 3 e Paparazzi. Interpreta inoltre l’iconica Strega Nera nella saga televisiva di Fantaghirò.

Nel 1987 fa il suo debutto nel ruolo di conduttrice in Italia, dove presenta il varietà Festival insieme a Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. È la prima di tantissime apparizioni per l’artista di origini danesi, che diventa ben presto un volto molto apprezzato della tv italiana del tempo. Negli anni successivi presenta il Festival di Sanremo 1992, fa da inviata a La sai l’ultima? e diventa un’ospite fissa per il programma comico Retromarsh!!!. Tantissime anche le sue partecipazioni a talent e reality show per emittenti europee e americane. In Italia è stata una concorrente per La talpa nel 2004 e suo figlio Aaron Nielsen ha partecipato all’Isola dei Famosi 2019.

Vita privata: mariti, figli

Nel corso della sua vita Brigitte Nielsen si è sposata per ben cinque volte e ha avuto cinque figli. Il compositore danese Kasper Winding è stato il suo primo marito, nonché il padre del suo primo figlio, Julian, nato il 12 aprile 1984. Sposati nel 1983, i due si lasciano dopo appena un anno. Nel 1985 Nielsen si innamora di nuovo e sposa Sylvester Stallone: anche in questo caso la loro unione dura solo un anno e mezzo. L’attrice ci riprova verso la fine degli anni Ottanta, sposando il giocatore di football Mark Gastineau, che la rende madre per la seconda volta con Killian Marcus. Anche questo matrimonio, tuttavia, arriva molto presto al capolinea. Negli anni Novanta Nielsen si sposa altre due volte: prima con il regista e fotografo Sebastian Copeland, al suo fianco dal 1990 al 1992, poi con il pilota automobilistico Raoul Meyer, padre di Douglas Aaron e Raoul Jr.

Dopo il divorzio da Meyer nel 2005, l’attrice trova finalmente l’uomo della sua vita, Mattia Dessì. Inizialmente la loro storia solleva un discreto polverone mediatico a causa della differenza d’età tra i due: Dessì, infatti è ben 15 anni più giovane rispetto all’attrice. Ciononostante, la coppia si ama moltissimo ed oggi è più solida che mai. Dal loro amore nasce la piccola Frida nel 2018.